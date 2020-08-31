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Только 6 процентов жителей Приморья полностью устраивает зарплата

Служба исследований hh.ru провела опрос соискателей, чтобы выяснить, насколько они удовлетворены своей зарплатой и какой уровень дохода хотели бы получать

Опрос проводился с 16 по 23 сентября 2020 среди 9 514 соискателей, в том числе среди жителей Приморского края.

Большую часть опрошенных работающих соискателей в России не устраивает уровень их зарплаты (69%): выше всего эта доля среди представителей научно-образовательной сферы (78%). Среди неработающих соискателей доля неудовлетворённых своей зарплатой на последнем месте работы составила при этом лишь 43%: в топе по этой доле оказалась сфера искусства и массмедиа (52%).

В Приморском крае более половины опрошенных (56%), указали что не удовлетворены своими доходами. Только 6% соискателей Приморского края заявили, что их полностью устраивает зарплата на текущем месте работы, а 36% опрошенных указали что «скорее довольны» своим уровнем дохода. Средне предлагаемая заработная плата в Приморском края в сентябре составила 51 336 рублей, что почти на тысячу рублей ниже средне ожидаемой зарплаты.  

39% работающих респондентов, которых не устраивает зарплата, заявили, что если их текущую зарплату увеличить в 1,5–2 раза, то это их устроит. Ещё 30% указали, что для этого их зарплату надо увеличить в 2–3 раза, ещё 12% — в 3–4 раза. Лишь для 7% таких респондентов было бы достаточно увеличение менее, чем в 1,5 раза: больше всего эта доля среди бухгалтеров и финансистов (12%).

Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru)  — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 320 000 компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 47 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в 2019 г. составило 588 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: зарплата  опрос  hh 


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