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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Только 6 процентов жителей Приморья полностью устраивает зарплата
Опрос проводился с 16 по 23 сентября 2020 среди 9 514 соискателей, в том числе среди жителей Приморского края.
Большую часть опрошенных работающих соискателей в России не устраивает уровень их зарплаты (69%): выше всего эта доля среди представителей научно-образовательной сферы (78%). Среди неработающих соискателей доля неудовлетворённых своей зарплатой на последнем месте работы составила при этом лишь 43%: в топе по этой доле оказалась сфера искусства и массмедиа (52%).
В Приморском крае более половины опрошенных (56%), указали что не удовлетворены своими доходами. Только 6% соискателей Приморского края заявили, что их полностью устраивает зарплата на текущем месте работы, а 36% опрошенных указали что «скорее довольны» своим уровнем дохода. Средне предлагаемая заработная плата в Приморском края в сентябре составила 51 336 рублей, что почти на тысячу рублей ниже средне ожидаемой зарплаты.
39% работающих респондентов, которых не устраивает зарплата, заявили, что если их текущую зарплату увеличить в 1,5–2 раза, то это их устроит. Ещё 30% указали, что для этого их зарплату надо увеличить в 2–3 раза, ещё 12% — в 3–4 раза. Лишь для 7% таких респондентов было бы достаточно увеличение менее, чем в 1,5 раза: больше всего эта доля среди бухгалтеров и финансистов (12%).
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