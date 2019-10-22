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15 Ноября 2019, 13:31 | Регион сегодня |

Заводы, не имеющие аналогов в России, строятся в Приморье

Запуск высокотехнологичных производств состоится в 2020 году

Высокотехнологичные производства создаются на ТОР «Надеждинская» и «Михайловский» в Приморье

Генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Аслан Канукоев в ходе рабочего визита в Приморский край проинспектировал реализацию проектов резидентов территорий опережающего развития «Надеждинская» и «Михайловский», сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Так, во вторник, 12 ноября, глава АО «КРДВ» на площадке ТОР «Надеждинская» провел встречу с президентом группы компаний «Арника» Александром Генераловым и ознакомился с ходом реализации проекта резидента – строительством двух заводов, не имеющих аналогов в России, – по производству витаминов, специальных кормовых ингредиентов и лекарств для животных. По соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» компания «Арника» вложит в проект 3,9 млрд рублей и создаст 100 новых рабочих мест.

«Преференциальные режимы ТОР и СПВ создают все условия для реализации крупных и значимых производств. Ввод в работу этого предприятия, несомненно, обеспечит научно-технологическое развитие агропромышленного комплекса всего региона. Со своей стороны Корпорация содействует резидентам и сопровождает их на всех этапах реализации проектов», - подчеркнул генеральный директор АО «КРДВ» Аслан Канукоев.

Запуск заводов агробиоэкономического кластера высокотехнологичных производств состоится в 2020 году. Резидент сотрудничает с китайской компанией и в дальнейшем планирует взаимодействие с инвесторами из Республики Корея.

«Используя высокие технологии и возможности ТОР, где созданы одни из самых выгодных в мире условий для производства, мы нацелены получить предприятие мирового уровня. Все продукты наших заводов сегодня необходимы для России в плане повышения продовольственной безопасности, – рассказал во время встречи Александр Генералов. – Мы уже обучаем специалистов за рубежом, создаем научную базу вместе с ведущими научными центрами, сотрудничаем с ДВФУ в целях внедрения новых технологий и подготовки кадров».

В среду, 13 ноября, руководитель управляющей компании посетил производственные объекты ООО «Русагро-Приморье», являющегося резидентом ТОР «Михайловский». По соглашению с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» инвестор реализует проект стоимостью более 21 млрд рублей по созданию в Приморском крае свиноводческих комплексов и комплекса по производству комбикормов. На агропредприятии будет создано 1555 рабочих мест.

В рамках встречи генеральный директор ООО «РУСАГРО-ПРИМОРЬЕ» Владимир Беликов рассказал о ходе реализации проекта. В сентябре компания в режиме пусконаладки запустила элеватор, на котором ведется приемка соевых бобов и кукурузы. Продукция складируется в силосах и на зерновой площадке. Совокупная емкость хранения – 260 тыс. тонн.

В первой половине 2020 года планируется запуск комбикормового завода и свинокомплексов, что позволит начать операционную деятельность в рамках проекта по производству в Приморском крае 75 тысяч тонн свинины в год в живом весе. В 2021 году компания планирует запустить мясоперерабатывающее предприятие.

Напомним, на сегодняшний день по соглашениям с АО «КРДВ» инвестиционную деятельность на территориях опережающего развития и в свободном порту Владивосток ведут 2020 резидентов с проектами на сумму свыше 3,6 трлн рублей, реализация которых позволит создать более 146 тысяч рабочих мест. Из них 266 проектов уже запущено, фактически вложено более 559 млрд рублей частных инвестиций, создано 32,3 тысячи рабочих мест.

Информация предоставлена пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Надеждинская  ТОР  михайловский 


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