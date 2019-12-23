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16 Января 2020, 07:00 | Регион сегодня |

Власти Владивостока распродают нежилые объекты

Всего в списке – 23 объекта в центре Владивостока, на островах Русский и Попов

Аукционы по продаже нежилых помещений для организации бизнеса во Владивостоке объявила администрация Владивостока.  Торги пройдут 17, 18, 19, 20 и 21 февраля 2020 года в электронном виде на Единой электронной торговой площадке

Так, на продажу выставлено помещение площадью около 100 кв. метров на первом этаже жилого дома на улице Борисенко, 17а, небольшой объект (8,2 кв. м) – на Калинина, 57, помещение  на Луговой, 59 (94 кв. м), или на Беляева, 7 (цокольный этаж, 118 кв. метров).

В списке - объекты на Океанском проспекте, 107, на пр. 100-летия Владивостока, 130, на Светланской, 108 б и многие другие. На продажу также вновь выставлены объекты на островах Русский и Попова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.

Площадь предлагаемых помещений – различная, качество и сохранность – тоже. Соответственно и цена различна и зависит от характеристик объекта. Потенциальные покупатели могут заранее посмотреть предлагаемые помещения на сайте, а также побывать непосредственно на объектах.

В приобретенных помещениях можно будет создать небольшие предприятия торговли и услуг, склады, офисы, спортзалы и другие. В ряде случаев на земельных участках возможен демонтаж старых и возведение новых объектов.

Уже не в первый раз выставляется на продажу большой комплекс зданий военного городка № 64 на станции Садгород, причем вместе с земельными участками – более одного и более семи гектаров. Разрешенное использование - объекты административного назначения, связанные с организацией отдыха, туризма, занятием физической культурой и спортом.

Выставлен на продажу еще один комплекс зданий военного городка № 93 в Садгороде - с земельным участком площадью более 1,2 га. Разрешенное использование - объекты, связанные с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.

Все объекты, предлагаемые к продаже, входят в программу приватизации, утвержденную Думой города Владивостока. Как подчеркивают специалисты Управления муниципальной собственности, возможность приобрести помещения, а также землю – важное условие для развития местного предпринимательства, возможность для эффективного использования недвижимости.

Также аренда и продажа муниципального имущества - существенный источник неналоговых доходов в бюджет города Владивостока.

Информация о торгах размещена на официальном сайте администрации Владивостока www.vlc.ru (раздел «Муниципальная собственность» - «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости»), а также на сайте torgi.gov.ru. Аукционы пройдут на электронной торговой площадке АО «Единая электронная торговая площадка».

Все справки можно получить в МКУ «Агентство по приватизации муниципальных земель и недвижимости»: Владивосток, Партизанский пр., д.3, каб.№6. Контактные телефоны: 8 (423) 245-40-85, 244-60-16.

Электронная почта: [email protected]

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: бизнес  нежилые объекты  Владивосток  аукцион 


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