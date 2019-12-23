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16 Января 2020, 07:59 | Регион сегодня |
Жители Владивостока могут окунуться в крещенскую прорубь на Русском острове
В воскресенье, 19 января, православные христиане отметят Крещение Господне
В храмах пройдут праздничные богослужения. Одна из крещенских купелей будет организована на Русском острове, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Владивостока.
Храм Свято-Серафимовского мужского монастыря (о. Русский, ул. Подножье, 9) организует иордань в бухте Полеводина. Окунуться в прорубь все желающие смогут 19 января. В 12:00 будет дан старт крестному ходу от монастыря к берегу бухты. По окончанию водосвятного молебна собравшиеся смогут совершить обряд омовения.
Крещенские купели подготовят также некоторые базы отдыха и другие организации. За безопасностью в период проведения крещенских купаний будут следить спасатели, полицейские, бригады скорой помощи.
Теги: крещение Русский Остров
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