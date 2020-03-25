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16 Июня 2020, 13:49 | Регион сегодня |
Добились своего: Знаки, запрещающие остановку большегрузам, установят во Владивостоке
Автомобилистов Владивостока просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации дорожного движения
Схема дорожного движения в районе дома № 25 на улице Калинина будет скорректирована по просьбам местных жителей. Там появятся знаки, запрещающие остановку большегрузам.
«Данный участок постоянно запаркован большегрузной техникой, что доставляет существенные неудобства местным жителям и автомобилистам. Здесь будут установлены знаки, запрещающие остановку и стоянку большегрузам, совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», - рассказали в городском управлении дорог и благоустройства.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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