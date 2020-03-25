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Китай заваливает Приморский край овощами и фруктами
К середине июня в Приморье из Китая по данным Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с начала года был ввезено 95 736,7 тонн плодоовощной продукции. Именно столько ее прошло через фитосанитарные посты этой инспекции на складах временного хранения в зоне таможенных постов.
Только за одну неделю с 8 по 14 июня этого года фитоинспекторы проверили 5 739,7 тонн плодов и овощей, ввезенных в Приморье из соседней страны. Как было подсчитано, поступило 1 515,9 тонны репчатого лука и чеснока, 1 112,3 - томатов, 1 043,5 - свеклы и моркови, 932,9 - капусты, 267,2 - баклажанов, кабачков, тыквы, дайкона и редиса, 229,3 - сладкого и острого перца, 183,5 - огурцов, 91,9 - салата и прочей столовой зелени, 29,1 - грибов и 0,7 тонны кукурузы.
За это же время в край поступило 333,1 тонн китайских фруктов и ягод.
Было отмечено, что плодоовощной импорт из Китая заметно возрос после карантинного сбоя, вызванного коронавирусной пандемией. Так, например, огурцов ввозится в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше поставляется помидорной продукции, грибов, перца, чеснока и лука, тыквы, баклажанов, кабачков, дайкона и редиса.
Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал"
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