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50 лучших журналистов сели за "парты" экологической школы "Живая тайга" в Приморье
Она состоялась 4-8 июля в Приморье при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр».
Так и задумывалось. Сначала организаторы — WWF России и Центр «Амурский тигр», во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, объявляют итоги конкурса, и это становится сигналом для победителей и лауреатов: пора собираться в дорогу, на Школу экологической журналистики «Живая тайга»! Кто-то срочно берет отпуск, дабы не выпрашивать в редакции «отпуститеяпобедил», редким счастливчикам из регионов удается приехать в Приморье в командировку, а победители из приморских телеканалов заранее «забивают» искомые даты в график, чтобы прибыть на семинар хотя бы на пару дней не только за своим призом — «Женьшенем», но и на съемки. Как показало время, именно такая встреча единомышленников и есть главная награда, к которой стремятся вновь и вновь те, кто хотя бы однажды побывал на «Живой тайге».
«Живая тайга» цепляет, как никакая другая околомедийная «движуха». Не помню ничего другого из этой области, куда бы мне так хотелось снова вернуться. Конечно, это заслуга организаторов в первую очередь, огромное им спасибо. Но и заслуга участников тоже. Было безумно интересно снова встретиться и пообщаться с коллегами, послушать лекции приглашенных экспертов и поучаствовать в дискуссиях. Лично я вынес для себя несколько идей, которые постараюсь реализовать в течение года до следующей «Живой тайги», — написал в «Книге отзывов» «Живой тайги» Евгений Артемчук, главный редактор РИА «Восток-Медиа», дипломант конкурса за эксклюзивные материалы о пожарах и продвижение темы любительского рыболовства в Приморье.
«Прекрасная организация, уникальная природа, лучшие в своей области спикеры. «Живая тайга» даёт пять дней полного погружения в заданную тему экологии», — считает Инга Веланская, заместитель главного редактора ЗАО «Интерфакс — Дальний Восток», Владивосток, — победитель в номинации «Личность в охране природы» за действенность выступлений о «браконьерах в погонах» и цикл материалов об особо охраняемых природных территориях Дальнего Востока.
В этом году «Живая тайга» собралась с 4 по 8 июля на базе «Заповедная», у мыса Льва, в Хасанском районе Приморья. Необычно холодное лето встретило дождем и туманом, и даже температура воды в море не поднялась выше 14 градусов. С погодой не задалось, зато с компанией — 50 победителей, лауреатов и экспертов из Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, — всем очень повезло.
«Живая тайга» — самая «зеленая» школа в моей жизни. Не только потому, что уроки проводились на берегу моря, в заповедном месте, утопающем в диких лесах, усыпанных краснокнижными растениями и, возможно, где-то прячущих леопарда. Главное — рядом за «партами» оказались десятки интересных людей, которые не только пишут о природе, но и по-настоящему берегут её. Тут я узнала, что моя подруга Аня Дёрова, например, категорически против пластиковой посуды; тут я ближе познакомилась с руководителем Амурского филиала WWF Петром Осиповым, который вообще-то родом из Благовещенска и который дал пищу для размышлений и много новых инфоповодов; опять же тут я узнала, что в Амурской области живут и работают супруги Игорь и Светлана Ищенко, вышедшие на пенсию и теперь вдвоем снимающие фильмы о природе, а в Чите — «наследник Пришвина» Андрей Биксалеев, он работает в музее, знает все о живых существах и пишет о них. Много интересного рассказали все, кто вел для нас занятия. Мне, телевизионщику, понравился даже разбор текстов газетчиков, где Марина Божко сказала одну из главных вещей, что журналист должен уметь удивляться. Согласна с этой фразой и беру на вооружение, также, как и фразу Василия Солкина: «Кино готово — осталось только снять», — делиться впечатлениями Анна Шантыка, корреспондент ГТРК «Амур», Благовещенск, впервые участвующая в «Живой тайге». Анна была удостоена специального приза «WWF России: 25 лет на защите природы» за спецрепортажи о сохранении косули в Норском заповеднике, созданном при активном участии Всемирного фонда дикой природы (WWF), и контроле чистоты рек при добыче россыпного золота, общественный мониторинг которого в бассейне Амура поддерживает WWF России.
«Давно не ощущали себя учениками — маленькими, беспомощными, глупыми. Школа позволила почувствовать это в полной мере. Впечатлило безудержное желание каждого педагога передать свои знания, опыт, умение работать всем участникам школы. И делали они это красиво! Мы тоже увозим с собой Солкинское «Кино готово — осталось только снять!». Это значит, показать птицу, зверя не только сверху или сбоку, но заглянуть в глаза, запечатлеть характер, а главное — заставить зрителя полюбить наших героев!», — говорит Игорь Ищенко, оператор-натуралист, творческое объединение «Скарабей», Благовещенск, который был удостоен специального приза имени Геннадия Шаликова «За лучшую операторскую работу» за уникальные съемки дальневосточного аиста в дикой природе и создание документального фильма «Дальневосточный аист 2018». Игорь был приглашен на Школу «Живая тайга» вместе с женой Светланой, своим соратником и водителем, вместе с которой выезжает на съемки «в поля» и болота.
На церемонии вручения призов, с которой традиционно открывается семинар, в этом году победителям были вручены 12 кованых, эксклюзивных «Женьшеней» победы в шести номинациях конкурса и четыре приза «Надежда «Живой тайги».
Но этот «Женьшень», который впервые и первым получил Игорь Ищенко, безусловно, был особенным.
Он концентрировал в себе нашу память о прекрасном человеке, профессионале с большой буквы, кинооператоре Геннадии Шаликове, которому удавалось снимать дикую природу так, как редко кому прежде на Дальнем Востоке. Это он, первым в мире, снял редчайшего дальневосточного леопарда на кинопленку. А пронзительные видеозарисовки Геннадия Шаликова, сделанные в последние месяцы жизни, «Живая тайга» смотрела так… как это сейчас увидите вы.
ВИДЕО© Геннадий Шаликов и Александр Ратников. К юбилею Морского заповедника.
Дальневосточный морской заповедник
Один из победителей, Михаил Дидух, представивший на конкурс серию репортажей на ГТРК «Дальневосточная» о заповедной природе и борьбе с браконьерством в Хабаровском крае, не смог приехать в этом году на «Живую тайгу». Вместе с женой Ниной Ефимовой, тоже журналистом ГТРК, они ожидали рождения ребенка. И — представляете, как совпали звезды: дочь Василина (2,988 кг, 50 см) появилась на свет именно 4 июля, в день открытия «Живой тайги»! Как мы радовались за них! В память об этом удивительном моменте сообщество «Живой тайги» приняло решение сделать дополнительную гравировку на «папином» «Женьшене», который, добавим, уже пятый в творческой биографии прекрасного журналиста Михаила Дидуха.
«О приятном и теплом общении, замечательных знакомствах, неповторимом чувстве единения с единомышленниками и говорить нечего – на семинаре всё это всегда на запредельном уровне. Поэтому я всё-таки о главном. Школа экологической журналистики для меня, прежде всего, Школа. То есть, то место, где я могу и хочу что-то узнать, понять, осмыслить или переосмыслить. Школа, где я могу чему-то научиться, и не обязательно из области журналистики, писательского или операторского мастерства, хотя и это очень интересно и нужно. Из этой Школы я уже третий год увожу целый ворох необходимых мне знаний, полученных на лекциях, на мастер-классах, в неформальном общении с людьми, которые в деле охраны природы «съели собак» больше, чем оберегаемые ими же тигры», — говорит Вадим Шкодин, пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр», член экологического пресс-клуба «Последняя среда». В 2017 Вадим, тогда журналист ИА PrimaMedia, вместе со своим коллегой, замечательным фотографом Александр Хитровым стал обладателем Гран-при за серию материалов из экспедиции ExpBikin-2016.
Занятия в Школе вели настоящие асы своего дела.
День журналистики открыл Андрей Островский, председатель жюри конкурса «Живая тайга», главный редактор «Новой газеты» во Владивостоке», зампредседателя Приморской краевой организации Союза журналистов России. Фото - Марина Склярова.
Его лекцию о современной журналистике слушали на одном дыхании. Что такое «Кино готово, осталось только снять» — рассказал и показал на экране Василий Солкин, режиссер, создатель студии «Зов тайги», кавалер ордена Почета за личный вклад в сохранение дальневосточной природы и ее самого редкого обитателя — дальневосточного леопарда, руководитель по связям с общественностью Амурского филиала WWF России. А после того, как Марина Божко, редактор интернет-проектов ИК «Золотой Рог», преподаватель Высшей школы телевидения ВГУЭС, член пресс-клуба «Последняя среда», провела на примере текстов, поданных на конкурс «Живая тайга»—2019, занятие «Сильные и слабые стороны подачи материалов на экологическую тематику в печатных СМИ», к ней потянулись со своими публикациями газетчики и корреспонденты информационных агентств, с просьбой уже приватно разобрать «по косточкам» их материалы.
«Не устану благодарить Марину Божко за неоценимую помощь в разборе моих конкурсных работ и полезные советы. Обязательно буду применять их на практике. Организованно все отлично, но уже ближе к концу школы начинает остро хотеться домой: поближе к компьютеру, чтобы скорее начать писать, — так вдохновляют люди, с которыми общаешься на протяжении нескольких дней. Школа «Живой тайги» — это не только признание тебя как журналиста, но и мощный мотивационный толчок, позволяющий постоянно пытаться стать лучшей версией себя как профессионала и человека. Спасибо, «мама» и «папа», спасибо, коллеги и друзья, спасибо Всемирному фонду дикой природы и Центру «Амурский тигр» за такую уникальную возможность! Надеюсь, следующие 365 дней пролетят незаметно, и мы снова встретимся!», — написала в «Книге отзывов «Живой тайги» Вера Куликова, корреспондент Дальневосточного информационного агентства «Порт Амур», Благовещенск, — победитель в номинации «Зеленый пояс Амура» за цикл материалов о борьбе с браконьерством, сохранении заповедной природы и редких видов Приамурья.
Интересный эпизод. На этой «Живой тайге» благовещенская журналистка Вера Куликова дала всем фору: просто внимательно глядя под ноги во время прогулки по берегу Японского моря, она своими наблюдениями и пытливыми вопросами подсказала мэтру дальневосточной журналистики Владимиру Ощенко, который только что провел на Школе «круглый стол» по телевизионной журналистике, новую тему для его программы «Морская» на Общественном телевидении Приморья. Теперь вместе с автором и экспертами журналистского расследования мы наконец-то узнаем ответ на вопрос: почему побережье в Хасанском районе Приморья завалено бутылками с иероглифами? Только в бухте Бойсмана-4, где тут же начала съемки этого эпизода команда программы «Морская», в зоне видимости таких экспонатов оказалось не две-три дюжины, а сотни! А ведь совсем рядом, буквально через две небольших бухты — Дальневосточный морской биосферный заповедник, природное наследие ЮНЕСКО. Его острова — прямо на траверзе и хорошо видны с веранды — учебного класса «Живой тайги».
Дальневосточный морской заповедник, первая морская ООПТ в России, отметившая в 2018 свое 40-летие, стал в этом году дважды героем «Живой тайги». Во первых, в номинации «Земля заповедная» «Женьшень» победителя получили Дмитрий Рудась, продюсер, Владимир Ощенко, автор сценария, и Игорь Егоров, режиссер видеомонтажа, — за документальный фильм «Заповеданное море», снятый при поддержке Дальневосточного государственного морского заповедника — филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН в лице директора Николая Якушевского.
Василий Солкин вручает "Женьшень" победителя Владимиру Ощенко. Фото - Марина Склярова
А второй «Женьшень» победителя в этой номинации был вручен Владимиру Ощенко, КГБУ «Общественное телевидение Приморья», редактору программ, и Виктории Макаровой, режиссеру монтажа, — за эксклюзивность темы и действенность программы «Морская». Северокорейское нашествие», предъявленной в 2018 году по дипломатическим каналам РФ в МИД КНДР в качестве одного из фактов нетерпимой ситуации с северокорейскими шхунами в территориальных водах РФ в Приморье, браконьерства и загрязнения рыболовецким мусором островов Дальневосточного морского заповедника.
«Люди — существа, которые выкачивают нефть, которые моют золото, которые сбрасывают свои отходы повсюду, где, как им кажется здесь и сейчас — безлюдно, глухомань, само собой рассосется. Уже нет, загрязнение среды переходит в микромир, и в пищевых цепочках всё возвращается. Всё придет в наш общий дом не завтра, это пришло сегодня. У «Живой тайги» не хватает важного дополнения: «Живое море». В живом море нет пластиковых островов, нет мазутных озер, нет вооруженных до зубов браконьеров... Но всё реальность: есть и пластиковые острова, и нефтяные озёра, и браконьеры международного масштаба. Убийство моря-тайги на промышленном конвейере, но ведь это убийство самих себя?! Мы каждый год на «Живой тайге» документируем всё новые и новые истории, в которых чуть-чуть копни — и вот они, уголовные дела, доказанные преступления против человека не как личности, а против человека — биологического вида», — размышляет Владимир Ощенко.
На Школе «Живой тайга» преподавали — впрочем, как это и принято всегда на таких семинарах, — эксперты экстра-класса.
Впервые участники школы побывали на познавательной экскурсии в национальном парке «Земля леопарда».
Благодаря созданию в 2012 году национального парка, на юго-западе Приморья, по данным на 2018 год, обитают 91 взрослый леопард и 22 котенка. Более нигде в России этот редкий подвид леопарда в настоящее время не встречается, и до создания этой ООПТ численность дальневосточного леопарда находилась на отметке 30-40 зверей, на грани исчезновения.
Этими и другими познаниями уже на «уроке» дополнил полученные от похода по «Тропе леопарда» впечатления директор учреждения, кандидат биологических наук Виктор Бардюк, который рассказал о деятельности ФГБУ «Земля леопарда» по сохранению редчайшей крупной кошки мира. Фото - Марина Склярова.
«WWF России: 25 лет на охране природы. Наша работа в Амурском экорегионе: где нам нужна помощь СМИ», — этой теме была посвящена лекция директора Амурского филиала WWF России, кандидата химических наук Петра Осипова.
О роли государства в сохранении амурского тигра рассказал генеральный директор АНО «Центр «Амурский тигр», кандидат биологических наук Сергей Арамилев.
«В плане совершенно конкретной пользы, кроме перезагрузки, впечатлений, первой в жизни ночи с песнями у костра до утра, я увезла с собой понимание, что мне делать дальше, как работать. Конечно, это знакомство с всеми "начальниками", которых в реальной суете жизни не так просто поймать, а тут они вот, рядом, школа нам их принесла! Увезла идеи, что писать. Увезла договоренности, с кем писать, кому писать. Увезла конкурсные фильмы, которые хочу показать детям. Пока не знаю, как это будет, но, когда будет — обязательно расскажу. Я хочу, чтобы детей тоже прошибли слезы, которые прошибли меня при просмотре фильма о леопарде или волна умиления, когда я видела, как маленькие журавлята бегут за людьми...», — написала в «Книге отзывов» Ольга Левашова, корреспондент Чугуевской районной газеты «Наше время», Приморский край, с. Чугуевка, ставшая в этом году лауреатом конкурса за публикации о работе инспекторов госохотнадзора на многофункциональном кордоне «Березовый», построенном при поддержке Центра «Амурский тигр», и постпромысловых учетах охотничьих животных в районе.
Об экологических пресс-клубах как движетелях природоохранной журналистики, созданных в начале 2000-х в регионах бассейна Амура по инициативе Амурского филиала WWF России и деятельности межрегионального экологического пресс-клуба «Последняя среда», который проводит, в том числе, мероприятия «Живой тайги», рассказала Елена Старостина, координатор Дальневосточного конкурса природоохранной журналистики «Живая тайга», пресс-секретарь Амурского филиала WWF России, член экологического пресс-клуба «Последняя среда», почетный работник охраны природы РФ, и, неформально — «мама» Школы «Живая тайга». Фото - Марина Склярова.
Одна из прозвучавших идей — назвать Амурский пресс-клуб именем Варвары Сияновой, журналиста газеты «Амурская правда», которая стала обладателем Гран-при в прошлом году, но — так и не успела его увидеть: болезнь унесла её 24 августа 2018 года. Варвара не только сама была яркой звездой дальневосточной журналистики, настоящим профессионалом, она привела с собой в «Живую тайгу» целую плеяду журналистов из разных СМИ Амурской области. А её преемником в родной газете, теперь мы можем назвать это имя, стала молодая журналистка Анна Дёрова, выигравшая в конкурсе «Надежду «Живой тайги». Прочитайте ее отзыв:
«Для меня школа экологической журналистики стала слетом интереснейших людей, временем открытий. Это не только отдых на берегу Японского моря. Это море впечатлений и знаний. Благодарю за возможность стать частью "зелёного" сообщества Дальнего Востока, у которого, как оказалась, такая большая история. Благодарю за возможность в непринуждённой обстановке, когда не нужно спешить сдаться в номер, поговорить о важных темах. За возможность лично познакомиться с людьми, объединившими нас. И самая большая благодарность - за доверие продолжать ваше дело! Я везу домой искреннее желание писать о природе и быть максимально честной в освещении экологических проблем».
Огромный интерес участников вызвала и тема «Тревел-журналистика в Приморском крае. Кому это вообще нужно и почему мы до сих пор ею занимаемся?», с которой выступили известные блогеры Александр Хитров и Дарья Червова, создатели интернет-журнал PrimDiscovery, члены пресс-клуба «Последняя среда». И, конечно, многие и многие дискуссии, «круглые столы» и споры, в которых мы вместе ищем если не истину, то ответы на многие вопросы.
«На «Живой тайге» мы вместе с коллегой Василием Авченко провели дискуссию «Тенденции современной журналистики: в поисках “взрывных” тем, но благодарной аудитории». Помимо прочего обсуждали то, что даже в эпоху интернета и новых медиа появляется спрос на хорошо выписанные, интересно поданные материалы. Природоохранная проблематика – не исключение. Очень важно, что жюри конкурса высоко установило эту самую планку качественных публикаций, фильмов, радиопрограмм. Интересно наблюдать и за эволюцией спикеров семинара – учёных, экологов, которые в последние годы находятся на одной волне с журналистами. Каждое их выступление – это предельно критичная экспертная оценка происходящих событий, а не пустое философствование и маскировка проблем. Спасибо им за это от благодарной аудитории», — делиться впечатлениями Александр Сырцов, главный редактор газеты «Дальневосточные ведомости», пресс-клуб «Последняя среда».
Еще недавно Александр Сырцов (слева) возглавлял Владивостокский филиала газеты «Комсомольская правда» и привел в этом году к победе в номинации «Самое зеленое СМИ» команду Радио КП-Приморье (ведущий эфира Илья Кузнецов (справа), шеф-редактор радио Оксана Киселёва, веб-редактор, ведущий эфира Алексей Самуськов), — за полновесную работу в формате конвергентной редакции: газета – радио – сайт — видео и цикл прямых радиоэфиров о сохранении заповедной природы и лесного богатства Приморья. Фото - Марина Склярова.
Сообщество «Живой тайги» начало в этом году вести электронную «Книгу отзывов», которую можно будет полистать и прочитать отзывы участников в полном объеме на информационном портале Амурского экорегиона «Амуринфорцентр». По инициативе Союза экологических пресс-клубов Дальнего Востока здесь теперь существует раздел «Живая тайга», где размещаются работы победителей конкурса разных лет.
Кроме того, по инициативе журналистов Ольги Левашой, Алексея Середы, Екатерины Цой, Веры Куликовой и примкнувших у ним других «животаёжников», берег бухты Бойсмана-4 был очищен от бутылок и другого мусора, который сюда каждый день выбрасывает море.
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