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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 16 Августа, 16:37 |
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Интерактивная площадка Генпрокуратуры РФ будет работать на ВЭФ-2019
Генеральная прокуратура РФ впервые откроет собственную интерактивную площадку на V Восточном экономическом форуме, который состоится во Владивостоке 4–6 сентября. На каждый из трех дней Форума Генпрокуратура запланировала собственную сетку активностей в рамках работы своего стенда. Ведомство намерено провести совместно с профильными экспертами тематические сессии и обсудить вопросы защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, проблемы административного и силового давления на бизнес, механизмы противодействия коррупции в деловом сегменте, разработку цифровых технологий для оптимизации взаимодействия прокуратуры с корпоративным сектором. Также стенд Генпрокуратуры России станет площадкой для подписания ряда международных соглашений между главами отечественной и зарубежных прокуратур.
Все дискуссии и подписания программ сотрудничества будут открыты для посетителей ВЭФ-2019. Кроме того, предусмотрена онлайн-трансляция на ведомственном интерактивном видеосервисе «ЭФИР» (Efir.genproc.gov.ru).
В постоянном режиме на стенде Генеральной прокуратуры Российской Федерации будет работать выездная приемная для предпринимателей. Все желающие смогут направить официальную жалобу в органы прокуратуры непосредственно во время работы Форума.
В рамках деловой программы ВЭФ-2019, 5 сентября, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка выступит с докладом на сессии «Совершенствование национальной юрисдикции и защита прав инвесторов». В ходе сессии будут затронуты темы использования мирового опыта для привлечения зарубежных инвестиций и защиты интеллектуальной собственности, применения правовых стимулов для содействия возврату капиталов в страну, обеспечения эффективности и доступности преференций и льгот для бизнес-сообщества.
Также ожидается, что на ВЭФ-2019 будут присутствовать представители надзорных органов из других государств.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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