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Первые отремонтированные участки дороги Артем–Находка готовят к асфальтированию
Как сообщил представитель подрядной организации, работы ведутся в районе села Петровка и далее в сторону Находки.
«Занимаемся заменой грунта, чтобы дорога после ремонта выдержала нагрузки современного большегрузного транспорта. Слабый грунт вынимаем экскаватором на глубину до одного метра. Затем укладываем основание из твердого скального грунта, сверху – 30 сантиметров щебеночно-песчаной смеси и три слоя асфальтобетона по 4, 6 и 7 сантиметров. На верхние слои “дорожной одежды” у нас гарантия 5 лет, на основание – 8 лет», – рассказал прораб ООО «Трансстроймеханизация» Александр Приходько.
Заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Алексей Игнатенко отметил, что в ближайшее время подрядная организация увеличит количество бригад на ремонте находкинской трассы.
«Всего на ремонт дороги Артем–Находка–Порт Восточный в этом году будет заключено три контракта с окончанием работ в августе следующего года. Первый заключен с крупной компанией “Трансстроймеханизация”, по нему отремонтируют участки дорог общей протяженностью более 25 километров, 13 из которых будут завершены в этом году», – добавил Алексей Игнатенко.
Отметим, что в этом году департамент заключит еще два контракта на ремонт дороги Артем–Находка. В ходе второго этапа, который начнется в октябре этого года, отремонтируют 22,8 километра дороги на участке дороги после поселка Фокино. На третьем этапе отремонтируют еще 18,5 километров на двух участках со 125 по 145 километры. Работы должны начаться в ноябре.
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