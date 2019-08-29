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Во Владивостоке открылись всероссийские соревнования по морской робототехнике "Аквароботех-2019"
Во Владивостоке на базе водной станции ЦСКА состоялось торжественное открытие вторых всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2019».
Главным судьей соревнований является заместитель командующего Тихоокеанским флотом по вооружению контр-адмирал Игорь Королёв.
Право поднять Государственный Флаг России на открытии «Аквароботеха» было предоставлено капитанам команд, которые заняли первые места на прошлогоднем первенстве.
В соревнованиях принимают участие безэкипажные катера, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты (винтовые и глайдеры (аппараты, приводимые в движение за счёт изменения плавучести)). В зависимости от класса им предстоит пройти различные этапы, на которых предусмотрена демонстрация возможностей техники по выходу в заданную точку с высокой точностью, проведение подводных технических работ и преодоление сложной подводной полосы препятствий.
Сегодня прошла официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники.
Итоги соревнований будут подведены 20 сентября.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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