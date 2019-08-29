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Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой
Навага, минтай и селедка – по одной социальной цене продается в магазинах Приморья.
Жители Приморского края могут приобрести навагу и минтай по 80 рублей, селедку – по 57,5 рублей за килограмм.
По информации департамента лицензирования и торговли Приморья, навагу, минтай и кальмар сейчас выгоднее всего покупать в супермаркете «Самбери».
«Навага и минтай здесь продаются по 80 рублей за килограмм, кальмар – по 130 рублей», – сообщили специалисты.
Селедка в супермаркетах «Реми», «Фреш 25» и «ОК» стоит 57,5 рубля. Также во всех магазинах появилась горбуша нового улова по доступной цене – 118 рублей за килограмм.
Напомним, социальная программа «Приморская рыба» инициирована главой края Олегом Кожемяко в конце 2018 года. Программа оказалась востребована у населения, с начала ее действия реализовано более 2,5 тысяч тонн рыбной продукции.
Фото – Александр Сафронов (администрация Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Наши партнерыLoading...RedTram28 Августа 2019, 12:15Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
А вы видели эту страшнючую горбушу в Реми по 118 рублей?. А та что более менее, под 200 рублей.
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