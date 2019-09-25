|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 16 Октября, 12:22 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Честно сказать, мы даже не верили" - жители Владивостока
На Русском острове впервые за много лет появился новый асфальт. Жители благодарят городскую администрацию и строителей за дороги на Парис и Поспелово, а также асфальтирование улицы Экипажной.
Если на первых двух дорогах ремонт уже завершен, то на последней, улице Экипажной, дорожники приступили к главному этапу – асфальтированию. Новое покрытие начали укладывать от школы № 15 по направлению к центру посёлка.
Все работы, проводимые на острове, постоянно находятся под контролем специалистов управления дорог и благоустройства мэрии. На этой неделе на Экипажной побывал и глава Владивостока Олег Гуменюк. Он проверил ход работ, встретился с подрядчиком и пообщался с жителями.
«Мы пообещали жителям острова, что будем делать в этом году три участка дорог общей протяженностью около 8 километров. На двух дорогах новый асфальт уже уложен, на третьем работы ведутся, подрядчики обещают всё выполнить в срок», - отметил глава краевой столицы.
Помимо асфальтирования дороги строителям предстоит также обустроить тротуары. Также на острове ведутся работы по монтажу остановок.
«Честно сказать, мы даже не верили, что такие заявления от мэрии могут воплотиться. Мы ждали ремонта с самого открытия моста, а ничего не делали, а тут действительно развернули масштабные работы», - делятся жители.
«Часто бываю на Поспелово. Очень приятно ехать по новой дороге, всё замечательно. Спасибо большое», - добавляют автолюбители.
«Очень рады и счастливы, что мэрия выполняет все свои обещания. Строители уже начали укладывать асфальт. С нетерпением ждем окончания работ», - отмечают жители улицы Экипажной.
В рамках рабочей поездки на остров Олег Гуменюк также распорядился привести в порядок сквер имени Лазо, завершить благоустройство территории рядом с памятником Морским артиллеристам ТОФ, павших на фронтах Великой Отечественной войны.
Напомним, что по поручению главы города сделана новая дорога в посёлок Поспелово. Здесь появилось около 3,5 километров нового асфальта, сделали освещение, которого никогда не было, а также проводят работы по благоустройству придомовой территории возле дома № 66. На дороге, ведущей в Парис, появилось почти 2,5 километра асфальтового покрытия. А на улице Экипажной асфальт уложат на участке протяженность около 2 километров.
Евгений Кулешов, Анастасия Котлярова (фото)
- "Честно сказать, мы даже не верили" - жители Владивостока
- В День босса топ-менеджерам Приморья поставлен неутешительный "диагноз"
- Восемь лет житель Нью-Йорка не понимал, зачем он вообще это делает
- Держи краба: Во Владивостоке началась массовая "крабовая диета"
- Во Владивостоке на ключевом участке укладывают второй слой асфальта
- Предприятиям марикультуры компенсируют ущерб от ЧС в Приморье
- Приморью требуются около 70 тысяч специалистов
- В Приморье предлагают зарплату врачам самую низкую в ДФО
- ЦУР: В Приморье выявят "точки напряженности"
- В Приморье профинансируют утилизацию автопокрышек и праздник в честь НЛО
-
Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2019, 09:00"Президентский форум": Международные ожидания, прогнозы, пожелания В преддверии Восточного экономического форума во Владивостоке консулы иностранных государств делятся своим видением развития экономических отношений между нашими странами, отмечают сильные стороны двустороннего сотрудничества и рассказывают о том, в каких направлениях существует потенциал для его роста
На Поспелово сделали неаккуратно, края асфальта без обочины, довольно высоко от уровня, если съедешь, то может быть авария.
Авторизация: