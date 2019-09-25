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Первый отель французской сети Accor откроется на Дальнем Востоке

Один из крупнейших международных операторов на рынке гостиничного бизнеса рассматривает конкретные проекты во Владивостоке

В блиц-интервью генеральный директор Accor New East Europe Алексис Деларофф рассказал о планах компании по созданию гостиниц на Дальнем Востоке, сообщли журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

- Алексис, какие особенности развития гостиничного бизнеса на Дальнем Востоке вы бы могли отметить?

- Отдаленность от европейской части, где находится наш офис – это, наверное, основной вызов для нас. Второй вызов – расстояние и часовые пояса. Но тем не менее, это Россия, одно и то же законодательство, в этом смысле Дальний Восток не сильно отличается от Москвы, Калининграда или других российских регионов. Еще одно отличие, если говорить о Владивостоке – довольно большой контингент туристов из Азии, которого у нас нет в западной части России.

- Как вы видите развитие своего бизнеса на Дальнем Востоке? Есть ли какие-то конкретные планы и перспективы?

- В этом году мы открываем первый отель на Дальнем Востоке в городе Благовещенск. Это будет Mercure, небольшой, на 80 номеров, но тем не менее – это первая наша ласточка. Кроме того, у нас уже подписаны договора о намерении на Камчатке, в Якутске, мы рассматриваем конкретные проекты во Владивостоке. Мы активно ищем партнеров в этом регионе, и я уверен, что в ближайшие 3 года у нас будет 5-7 отелей, работающих на Дальнем Востоке.

- С какими сложностями вы сталкиваетесь сейчас при работе в регионе?

- Сложности не сильно отличаются от других регионов. Есть сложности с тем, чтобы получить долгосрочные кредиты. Ведь гостиничный бизнес - это долгосрочная окупаемость. Но проект, который мы рассматриваем во Владивостоке – очень продвинутый. Поэтому мы не сомневаемся в том, что если мы на него подпишемся, то он откроется. На Камчатке у нас очень сильный федеральный партнер, поэтому этот проект тоже реализуется.

Досье "Дальневосточного капитала": Французская компания Accor работает в нашей стране с 1992 года и является одним из крупнейших международных операторов на рынке гостиничного бизнеса в России. На сегодня в городах Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи, Самара, Ярославль, Казань, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Иркутск, Нижний Новгород и других построено 48 отелей разных классов. Это почти 8500 номеров для российских туристов. Всего у группы компаний Accor 4954 отеля в 111 странах мира.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: отели  accor  гостиницы 


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