|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 17 Ноября, 00:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Губернатор Приморья выступил с новым заявлением по ситуации с коронавирусом
Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко в понедельник, 16 ноября.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Приморье зафиксировано 215 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, нарастающим итогом – 18 719, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Приморского края.
«Превышение среднекраевого показателя заболеваемости зафиксировано во Владивостоке, Находке и Хасанском районе. Также новые случаи регулярно регистрируются в Артеме, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Партизанском и Ольгинском районах. На других территориях новые заболевшие появляются, но не каждый день. Проведение профилактических мероприятий актуально везде», – обозначила заместитель руководителя ведомства Светлана Морозова.
Олег Кожемяко подчеркнул, на территориях следует продолжать контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, местах скопления людей.
«Понятно, что люди устали, что внимание ослабляется, но соблюдать масочный режим следует неукоснительно. Кроме того, сегодня школьники приступили к занятиям. Главная задача – не допускать вспышек заболеваемости в школах и дошкольных учреждениях. Любые очаги должны быть оперативно локализованы. Массовых ограничений в учебных заведениях вводить не планируем», – заявил глава Приморья.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
- Нобелевский лауреат даст прогноз изменения климата в Приморье
- Губернатор Приморья выступил с новым заявлением по ситуации с коронавирусом
- 105 дней экспедиции: Научно-исследовательское судно "Профессор Логачев" прибыло во Владивосток
- "Военная ипотека" доступна в Банке "Приморье"
- WWF подвел итоги конкурса текстов к видеороликам сериала "Год журавля-2020"
- Заповедную территорию Хасанского района Приморья "упакуют" для инвесторов
- Тиграм и леопардам в Приморье угрожает строительство газового терминала
- Только 6 процентов жителей Приморья полностью устраивает зарплата
- "Благое дело" приглашает на домашний праздник
- Как уберечь свой бизнес от мошенничества и коррупции?