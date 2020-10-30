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Дальневосточный капитал № 06, 2020

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16 Ноября 2020, 13:36 | Регион сегодня |

Нобелевский лауреат даст прогноз изменения климата в Приморье

Задать вопросы ведущим российским климатологам, которые станут гостями Владивостока, смогут онлайн все желающие

В столице Приморья состоится презентация Международного массового открытого онлайн-курса «Изменение климата: риски и проблемы»

20 ноября Всемирный фонд дикой природы (WWF России) на площадке «Точки кипения—Владивосток» во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса проведет онлайн-лекции для студентов и широкой аудитории, посвященные тенденциям и причинам изменения климата в мире, в России и в Приморском крае.

Ведущие российские климатологи станут гостями Владивостока на этой неделе. Алексей Олегович Кокорин – директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF России); к. ф.-м. н., лауреат Нобелевской премии мира (в составе Межправительственной группы экспертов по изменению климата - МГЭИК, IPCC), Член Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А также, Григорий Михайлович Юлкин – эксперт по проблемам изменения климата и вопросам снижения выбросов парниковых газов, эксперт делегации Российской Федерации на переговорах по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и ее Парижскому соглашению.

19 ноября они дадут пресс-конференцию для СМИ в Амурском филиале WWF России, а 20 ноября в «Точке кипения — Владивосток» во ВГУЭС (ул. Гоголя, д. 41) расскажут о естественных и антропогенных изменениях климата, сценариях на XXI век, трендах и прогнозах для мира, России и Приморского края, дадут научно обоснованные знания, необходимые для понимания сложной глобальной проблемы изменения климата и возможных путях ее решения.

«Изменения климата — одна из серьезнейших глобальных проблем, очень актуальная для России. Из-за них меняются как природные условия, так и привычный уклад жизни людей. За последние 20 лет количество опасных метеорологических явлений в России увеличилось в 2 раза, рост температуры примерно в 2,5 раза больше, чем в среднем по земному шару, и в XXI веке эти тенденции продолжатся и усилятся. Международный Массовый открытый онлайн-курс(МООК) и российские лекции на тему «Изменение климата» для вузов и широкой аудитории показывают, что очень важны социально-экономические последствия. Мало знать физику, нужно понимать, чем это обернется для людей и для природы», — комментирует Алексей Кокорин, директор программы «Климат и энергетика» WWF России.

Для того, чтобы присоединиться онлайн 20 ноября к презентации МООК и лекциям по изменению климата в России и Приморье, заранее зарегистрируйтесь для участия в веб-семинаре: https://wwf.zoom.us/webinar/register/WN_j5dDOqggTr-_aa0z4m1D2g

После регистрации поступит электронное письмо с подтверждением, содержащее информацию о входе в веб-семинар.

В программе:

20 ноября 2020 года, с трансляцией в zoom, вопросами и ответами после каждой лекции:

12:00-13:00 «Изменения климата: естественные и антропогенные факторы», Алексей Кокорин. Лекция посвящена физическим процессам естественных и антропогенных изменений климата: обзор источников информации по проблеме изменения климата; действие естественных факторов в прошлые эпохи, столетия и десятилетия; история изучения влияния человека на климат, антропогенные факторы, глобальные изменения и потепление последних 30-40 лет, сочетание краткосрочных и долгосрочных трендов. Глобальные изменения и прогнозы, резюме глобальной ситуации на XXI век. https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata/

13:00-14:00 «Презентация международного Массового открытого онлайн-курса (МООК) «Изменение климата: риски и проблемы», Григорий Юлкин. Курс разработан Немецким климатическим консорциумом (DKK) и WWF Германии, переведен на русский язык и дополнен методическими материалами для русскоязычной аудитории Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова и Ассоциацией «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» с участием WWF России.

Курс предоставляет междисциплинарные знания по изменению климата в формате онлайн-обучения – бесплатного курса, доступного независимо от времени и места. Курс формирует научно-обоснованную систему знаний по вопросам изменения климата, его последствий для природы и общества и потенциальные решения этой проблемы. См.: сайт образовательного проекта WWF России. http://курс.изменениеклимата.рф

14:30-15:30 «Изменения климата: тренды и прогнозы для России в целом», Алексей Кокорин. Российские климатические тренды последних десятилетий; сельское хозяйство, инвазивные виды и болезни, здоровье и природа; изменение урожайности; изменение пожароопасности лесов; резюме на XXI век; предыстория, выполнение и будущее Парижского соглашения; как снизить глобальные выбросы парниковых газов?

15.30-17.00. «Тренды и прогнозы изменения климата в Приморском крае», Алексей Кокорин. Тренды за последние десятилетия, прогнозы температур и осадков на XXI век; воздействие на природу и жизнь людей — муссоны и циклоны, изменение пожароопасности лесов, влияние на морское биоразнообразие и рыбные запасы, другие эффекты и предпосылки влияния изменений климата; резюме на XXI век https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata/#primorie

Масштабная работа по сбору и обобщению научных материалов об изменениях климата в Приморском крае, а также в Республике Алтай и в Камчатском крае была проведена WWF России в рамках проекта «Повышение осведомленности о климате в Сибири и на Дальнем Востоке», выполняемом совместно с WWF Германии и при поддержке МИД Германии. Этот проект призван донести до широкой общественности знания, собранные в виде лекционных курсов. Международный Массовый открытый онлайн-курсу (МООК) «Изменение климата: риски и проблемы» был разработан Немецким климатическим консорциумом и WWF Германии, переведен на русский язык и дополнен методическими материалами для русскоязычной аудитории Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.В. Ломоносова и Ассоциацией «Национальный арктический научно-образовательный консорциум» с участием WWF России. К данному курсу WWF России подготовил пакет дополнительных лекций «Изменения климата в России»(https://wwf.ru/what-we-do/climate-and-energy/lektsii-izmenenie-klimata), где детально рассмотрены тренды и прогнозы для России в целом, а также в Арктике, в Баренцевоморском регионе, на Алтае и на Дальнем Востоке.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Алексей Кокорин  wwf России  ВГУЭС  климат  Григорий Юлкин  Точка кипения 


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