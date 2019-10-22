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На Vostok Fashion Day в столице свои коллекции представили дизайнеры Дальнего Востока
Мероприятие организовано Фондом Росконгресс в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», которые проходили 2–14 декабря. Лучшие дальневосточные образы были представлены на площадке инновационного мультиформатного бренд-пространства Hyundai Motorstudio.
Vostok Fashion Day стал продолжением шоу дальневосточных дизайнеров, которое прошло на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре этого года. Тогда, в рамках культурной программы, в Дальневосточном федеральном университете состоялся модный показ Far East – Fashion Forpost.
«Восточный экономический форум прежде всего направлен на ускоренное экономическое развитие Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества. Вместе с тем Форум знакомит гостей и участников с культурой и традициями региона, а также его творческими достижениями. Мероприятия в рамках "Дней Дальнего Востока" способствуют популяризации региона и позволяют продемонстрировать его уникальные возможности москвичам и гостям столицы», – отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.
В рамках Vostok Fashion Day были представлены коллекции дизайнеров, которые в этом сезоне уже участвовали в азиатских неделях моды. Среди них: Светлана Никонова, Юлия Воротникова, Ирина Акулина, Елена Рудермель, Анастасия Шаклеина, Денис Бурлаков, Татьяна Васильева и Светлана Черемных. Во время показа детской коллекции на подиум вышли ученики «Творческого Центра Игоря Саруханова».
Участники мероприятия также приняли участие в розыгрыше призов, в том числе путешествия на Камчатку, в Долину гейзеров, и поездки на фестиваль туризма «Оймякон – полюс холода» в Якутии.
Кроме того, гости Vostok Fashion Day услышали музыкальные композиции дальневосточных исполнителей, а также познакомились с выставкой «Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного федерального округа. Мадонны Дальнего Востока», включающей 11 работ авторов. В дни V Восточного экономического форума выставка проходила в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский для гостей и участников Форума, а после завершения ВЭФ – в Приморской государственной картинной галерее для жителей Владивостока.
VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года во Владивостоке.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
Фото © roscongress.org
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