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Мост на о.Елены станет важнейшим элементом Владивостокской кольцевой автодороги
Правительственная комиссия по транспорту одобрила строительство моста на остров Елены во Владивостоке. Об этом в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве» заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, сообщили журналу "Дальнеуосточный капитал" в Forumvostok.ru.
Создание моста вошло в Программу приведения в нормативное состояние и строительства мостов, путепроводов и искусственных сооружений на автодорогах регионального, межмуниципального и местного значения до 2035 года. В проект документа заявлено более 1 000 мостовых переходов на Дальнем Востоке, сообщает ТАСС.
Мост на остров Елены станет одним из важнейших элементов Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД), которая соединит центральный район города и района Эгершельда, где находится морской торговый порт, с островом Русским. Предполагается, что реализация проекта даст возможность порту увеличить грузооборот и доставлять грузы не через центральные улицы города, а в объезд, через остров Русский, а также облегчит движение частного транспорта.
Окончательное решение о строительстве Владивостокской кольцевой автодороги объявили на V Восточном экономическом форуме, где было подписано соглашение о взаимодействии при подготовке и реализации проекта по строительству и эксплуатации западного полукольца ВКАД между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и ООО «Автодор-Инвест». Проект планируется реализовать по схеме концессионного соглашения, предполагаемый объем инвестиций – 100 млрд рублей.
VI Восточный экономический форум состоится 2–5 сентября 2020 года во Владивостоке.
Автор фото - Марина Божко
Журнал "Дальневосточный капитал".
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