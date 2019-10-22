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Амурский филиал WWF России: От Года лосося — к Году журавля
Традиционные пресс-завтраки для СМИ состоялись 11 декабря во Владивостоке и 12 декабря в Благовещенске.
Итоги работы Всемирного фонда дикой природы в Амурском экорегионе и планы на 2020 год, Всемирный Год Журавля, озвучил Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.
«Амурский филиал WWF России уже много лет продолжает сотрудничать и реализует совместные планы работы по сохранению биоразнообразия с администрациями краев и областей бассейна Амура — профильными структурами Амурской, Еврейской автономной областей, Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев. Это помогает учесть очень различные интересы территорий, выполнить задачи Всемирного фонда дикой природы, и, в итоге, совместными усилиями сделать максимум возможного для сохранения животного и растительного мира бассейна Амура. По сути, Фонд выступает инвестором для региона в области сохранения биологического разнообразия», — отметил Петр Осипов.
В этом году исполнилось 25-лет работы Всемирного фонда дикой природы в России. Юбилей Фонда был отмечен Благодарностью губернатора Хабаровского края, почетными грамотами заповедников, национальных парков и общественных природоохранных организаций бассейна Амура. С сохранения амурского тигра и мест его обитания WWF начинал в 1994 году свою деятельность на Дальнем Востоке, это направление остается в числе приоритетов. Так же, как поддержка госохотнадзора, существующих и создание новых особо охраняемых природных территорий.
Ярким событием 2019 года стало создание в Приморье новой охраняемой территории для тигров и леопардов — регионального заказника «Комиссаровский», площадью без малого 83 тысячи га. Специалисты WWF России принимали участие в подготовке обоснования этой ООПТ, проведении согласований. «Мы благодарны администрации Приморья, за создание этой ООПТ. Территория нового заказника находится в погранзоне, поэтому хозяйственную деятельность людей она существенно не затронет, но очень важна для сохранения тигра и леопарда, причем не только в России, но и в Китае. Заказник «Комиссаровский» выстраивает важнейший экологический коридор, который обеспечит возможность обмена видами между Россией и Китаем», — обратил внимание Петр Осипов, директор Амурского филиала WWF России.
С новыми внедорожниками, снегоходами, квадроциклами и другим необходимым оборудованием от WWF России и ВТБ начали 2019 год 5 тигриных заповедников и нацпарков Дальнего Востока, службы госохотнадзора Приморского, Хабаровского краев и Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО Центр «Тигр» в Приморье. Совместно с национальным парком «Удэгейская легенда» Фонд начал проект по созданию туристско-рекреационной инфраструктуры на берегу Большой Уссурки.
В национальных парках «Бикин», «Анюйский», других ООПТ и охотхозяйствах продолжался мониторинг группировок амурского тигра, а на юге Приморья — и тигра, и леопарда. Фонд продолжал взаимодействие с таможней и МВД, поддержку Центра диагностики болезней животных ПГСХА по проведению судебно-биологических экспертиз для достижения адекватного наказания браконьерам — таких экспертиз с начала года сделано уже около 100.
«Усиление роли охотнадзора в части минимизации конфликтов с крупными хищниками в ближайшее время может выступить на первый план. Это связано, в первую очередь, с появлением АЧС и значительным снижением численности кабана. Дальний Восток — особая территория России, здесь обитает амурский тигр, а уссурийский кабан, которого поражает АЧС, является основным объектом питания для тигра», — полагает главный координатор отдела по редким видам Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.
Именно поэтому, начиная с 2018 года, и весь 2019 год, в ситуации надвигающейся беды, WWF России отрабатывал на территориях модельных охотничьих хозяйств методики сохранения и увеличения численность альтернативных кабану видов копытных. Целая серия образовательных семинаров для охотпользователей Приморского и Хабаровского краев была посвящена мерам, которые необходимо предпринимать для выживания и тигра, и охотничьих хозяйств в условиях низкой численности кабана. И уже сейчас в некоторых охотхозяйствах при поддержке WWF начата подкормка копытных, которая совмещается с экспериментами по привлечению к кормушкам косули, пятнистого оленя, изюбря. Все это — составные части большой работы по поиску компромисса между ведением охотничьего хозяйства и сохранением редких видов.
Для разрешения конфликтных ситуаций с амурским тигром и другими хищниками WWF традиционно проводит образовательные семинары для специальных групп госохотнадзора по минимизации конфликтов, поддерживает деятельность МРОО Центр «Тигр», через который, на самом деле, проходят не только тигры, но и другие животные, попавшие в беду. Так, например, летом 2019 года, здесь впервые оказались на временной передержке и были подготовлены к самостоятельной жизни два краснокнижных дальневосточных аиста. Этих птенцов, не умевших летать, спасли от гибели возле рухнувшего гнезда жители Приморья, а под опеку взял Всемирный фонд дикой природы. После того, как аисты окрепли и показали навыки полета, их выпустили в природу в ЕАО, пометив GPS-передатчиками. «По сигналам нам точно известно, что эти аисты улетели зимовать на юг Китая и сейчас находятся в бассейне реки Янцзы», — обрадовал на пресс-завтраке журналистов Петр Осипов.
В целом же 2019 году при поддержке WWF специалисты пометили GPS-передатчиками и кольцами 80 дальневосточных аистов в бассейне Амура. Такие радиометки позволят проследить пути и места остановок редких птиц при их перелете на зимние «квартиры» с Дальнего Востока России в Китай. «Эта работа имеет и научный, и, безусловно прикладной характер. Первый и последний раз подобные исследования проводились 20 лет назад, и нам важно выяснить, как изменились пролетные пути дальневосточного аиста, что надо предпринять на местах остановок по охране этих водно-болотных угодий. С 1998 года, благодаря мероприятиям, проводимым при поддержке Амурского филиала WWF России, количество размножающихся пар дальневосточных аистов в российской части Амурского экорегиона выросло в 1,85 раза, до 720 размножающихся пар», — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк (Барма).
В этом году впервые в мире появление на свет в дикой природе пернатого потомства этой редкой птицы можно было наблюдать в реальном времени в интернете на информационном портале Амурского экорегиона «АмурИнфоЦентр» — благодаря онлайн камерам WWF России, которые были установлены на гнездах в Амурской области.
«У нас появилось очень много сторонников, которые следили буквально за каждым шагом аистов и забрасывали нас вопросами, если вдруг что-то, как им казалось, идет в гнезде не так. И мы очень благодарны им за это внимание. И в 2020 году мы эту работу продолжим, причем онлайн камеры будут установлены не только в Амурской области, но и в Хабаровском крае», — сказал Петр Осипов.
Важно, что в октябре 2019 года был заключен меморандум о сотрудничестве в области охраны дальневосточного аиста между WWF России, Ханкайским заповедником и Национальным институтом экологии Республики Корея. Речь идет о совместной работе по восстановлению и обновлению генофонда популяции ДВ аиста на Корейском полуострове и перспективах формирования нового миграционного пути — «корейской ветки» — в рамках глобального Восточно-Азиатского пролетного пути.
Устойчивое лесопользование и сохранение ценных лесных экосистем является условий сохранения редких видов и — одним из направлений работы WWF в бассейне Амура. Специалистами лесного отдела Амурского филиала WWF была проделана большая аналитическая работа, которая имеет принципиальное значение для дальнейшего развития лесного хозяйства.
Так, в начале 2019 года сразу в трех тигриных субъектах Амурского экорегиона (Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономная область) вступили в силу новые лесохозяйственные регламенты лесничеств, которые включают предложения WWF по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины. Теперь, при заготовке древесины лесозаготовители должны будут сохранять определённые участки леса, важные для поддержания биологического разнообразия, например, крепкие высокие деревья, где гнездятся редкие птицы, а также выделять так называемые ключевые биотопы, важные для сохранения амурского тигра, такие как места концентрации копытных в зимний период.
Благодаря совместной работе WWF и Департамента лесного хозяйства Приморского края, удалось выявить пробелы в лесном законодательстве, которые позволяли недобросовестным арендаторам на протяжении многих лет производить рубку ценных пород в объеме, превышающем устойчивый уровень, установленный в договорах аренды. В результате данная «лазейка» была закрыта. «Это не только позволяет сохранять на корню дубы и ясени, которые играют критическое значение в деле сохранения амурского тигра, но и позволяет избегать бюджетных потерь, ведь раньше арендаторы не платили за такую древесину. Например, только за один год, только по одному из одиннадцати лесничеств Приморского края оценочная стоимость древесины ценных пород, которую заготавливали сверх объемов, установленных договорами аренды, составила 500 млн рублей», —обращает внимание руководиель лесного отдела Амурского филиала WWF России Евгений Чувасов.
Администрация Приморья отреагировала на ещё одну проблему, на которую настоятельно обращала внимание общественность — чрезмерные рубки липы: объем экспорта лесоматериалов из древесины липы, по данным WWF России, в 5 раз превышал разрешенный объем заготовки. В 2019 году для цели сохранения липняков в Приморском крае на площади 1,2 млн га были выделены зоны покоя, в которых запрещается рубка липы.
С огромной «лесной» проблемой столкнулись экологи в начале 2019 года. Из-за принятых Госдумой РФ поправок в Лесной кодекс РФ, с 1 июля 2019 года могло произойти сокращение общей площади нерестоохранных полос лесов более чем в 10 раз — с 1 км до 50-200 метров. Это решение поставило под угрозу деградации нерестилища ценных видов рыб, в том числе тихоокеанских лососей. По данным Амурского филиала WWF России, в Приморском и Хабаровском краях до 3,5 млн. гектаров нерестоохранных полос оказались в зоне риска и могли потерять свой защитный статус. Поэтому Международный Год Лосося—2019 в России начался с отстаивания защитных полос лесов. Более 163 000 человек вместе с WWF России и Гринпис России обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой срочно принять меры, которые позволят минимизировать негативные последствия нового «закона о защитных лесах», ставящего под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 миллионов гектаров лесов.
В результате в июне этого года Минприроды России запустило процесс спасения ценных лесов по берегам нерестовых водоемов. Рослесхозу было поручено сохранить существующие нерестоохранные полосы лесов, пока Росрыболовство не установит новые категории защитных участков – рыбохозяйственные заповедные зоны. В итоге, несмотря на изменения в наименовании охранных зон сплошная рубка в этих лесах по берегам рек и озер должна будет по-прежнему оставаться под запретом.
Амур — главная лососевая река Дальнего Востока, здесь самое высокое в России видовое разнообразие рыб — более 130 видов! И если в других странах дикий лосось уже истреблен и идет процесс его восстановления, то у нас в России, на Дальнем Востоке, другая задача — сделать все возможное, чтобы тихоокеанские лососи были сохранены и устойчиво использовались во благо людей и природы. В Год лосося в бассейне Амура Всемирный фонд дикой природы месте с НКО, заповедниками и национальными парками вел общественную кампанию «Свободу лососю», в которой приняли участие порядка 60 тысяч жителей региона.
В бассейне Амура складывается парадоксальная ситуация: рыбаки, законно выбирающие свою квоту в низовьях, оставляют нерестилища пустыми. Понятно, что возврата молоди через несколько лет просто не будет и эту ситуацию необходимо менять.
В этом году — по просьбам самих рыбаков — был установлен запрет на промышленный лов летней кеты. А из-за небольшого подхода рыбы, в разгар путины на Амуре пришлось ввести временный запрет на промышленный лов и осенней кеты: из 15,8 тысяч тонн, разрешенных к вылову в Хабаровском крае в 2019 году, рыбаки смогли добыть только 8,1 тысяч тонн осенней кеты.
Одна из основных проблем состоит в том, что государственное регулирование при определении рыбных запасов и общедопустимого улова много лет не учитывало количество отнерестившихся рыб. Прогнозы давались на основании данных о вылове и квоты постоянно росли, начиная с 2014 года.
В 2019 году общественный мониторинг нерестилищ осенней и летней кеты, который при поддержке WWF России провела Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края на Амгуни, Анюе и Тунгуске, ясно показал, что необходимо ввести запрет на ведение промышленного лова летних лососей в реке Амур как минимум на ближайшие 5-8 лет. WWF считает, что для стабилизации ситуации с лососевыми на Амуре необходимо ввести обязательную практику учета реального заполнения нерестилищ после окончания лова.
«Вселяют надежду озвученные планы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии совместно с Росрыболовством о проведении первого за последние десятилетия государственного изучения популяции лососёвых Амура. Хочется надеяться, что масштаб его будет соответствовать цели. Необходимо охватить экспедицией все основные нерестилища Амура, — говорит Ольга Чеблукова, координатор проектов Амурского филиала WWF России по ООПТ, координатор мероприятий Года лосося—2019 в бассейне Амура. — Продолжает вызывать серьезную обеспокоенность и браконьерство, в том числе на нерестилищах, поэтому нудно сосредоточить усилия на охране мест воспроизводства тихоокеанских лососей».
2020 год — Всемирный Год журавля. Амурский филиал WWF России, безусловно, участвует в этой акции по сохранению журавлей, объявленной Международным союзом охраны птиц. Во-первых, сохранение водно-болотных угодий и редких птиц Амурского экорегиона в целом является одним из приоритетов Фонда. А во-вторых, бассейн Амура — самый «журавлиный» регион мира: здесь на гнездовании или на пролете встречается 6 видов журавлей из 15 обитающих на планете— более, чем где-либо ещё на Земле. Это даурский, японский, серый, черный журавли, стерх и журавль-красавка.
Сохранение этих редких птиц, символа грации и красоты, зависит не только от глобальных процессов, но и от каждого человека, живущего с ними по соседству. Именно поэтому вместе с партнерами в 2020 году WWF начинает общественную кампанию «Журавль — птица мира».
Автор фото - Марина Божко, пресс-клуб "Последняя среда".
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