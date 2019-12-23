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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Января, 09:35 |
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Более 5 тысяч жителей Приморья начали год с поиска новой работы
Каждый человек хотя бы раз обещал себе с нового года начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, сайта для поиска работы и сотрудников, в первые дни 2020 года (с 1 по 9 января включительно) свои резюме на hh.ru опубликовали и обновили 5 152 жителей Приморья.
Чаще всего жители Приморья размещали резюме в сфере продаж, на втором месте оказались соискатели, которые только начинают карьерный путь, на третьем – транспортная сфера.
«Распределение «новогодних» резюме частично отражает востребованность профессиональных сфер в регионе: так сферы продаж, транспорта и производства из года в год лидируют по популярности как среди соискателей, так и среди работодателей, – отмечает Первухина Валерия, ведущий менеджер по маркетингу и PR на Дальнем востоке. – Мы сравнили количество резюме, размещенных в начале января, с общим количеством за последний год: оказалось, что в среднем в большинстве профессиональных сфер начинать год с чистого листа планируют от 7-9% соискателей, больше только среди претендентов на руководящие должности и производственников».
Среди тех приморцев, которые решили сменить работу в начале года, преобладают мужчины – на них приходится 58% резюме. Что касается возраста, то в 72% случаев это люди от 18 до 40 лет. Стоит отметить, что 8,8% резюме принадлежат соискателям старше 50 лет. У 62% соискателей опыт работы превышает шесть лет.
Среди соискателей, которые только начинают карьерный путь в 2020 году, преобладают специалисты в возрасте от 18 до 30 лет (79%). Самыми популярными профессиональными сферами для данной категории стали продажи, административный персонал и банковский сектор.
Тем, кто планирует сменить работу, эксперты HeadHunter рекомендуют изучать не только вакансии, аналогичные предыдущей должности. Так, интересное предложение можно найти и в смежных сферах, тем более сейчас очень востребованы специалисты-«многостаночники» и универсальные специалисты с опытом работы в различных областях.
Обращаем ваше внимание: при использовании результатов данного исследования ссылка на источник (или гиперссылка для электронных изданий) обязательна.
Досье "Дальневосточного капитала": HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. Обширная база кандидатов HeadHunter содержит более 39 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 620 тыс. По данным SimilarWeb, HeadHunter занимает третье место в мире по популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников.
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