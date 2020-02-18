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Жители Хабаровска на бараке повесили обращение к Трампу с призывом помочь

В минувший уик-энд в Хабаровске прошли сразу три акции протеста

Хабаровчане митинговали против поправок в Конституции, за расселение городских бараков и за права обманутых дольщиков. В общей сложности в трех митингах приняли участие более 600 человек.

Наиболее массовым и актуальным получился митинг за расселение бараков Хабаровска, который организовали жильцы ветхого городка на проспекте 60-летия Октября.

Накануне акции они даже повесили на одном из бараков обращение к Трампу с призывом помочь. Этот баннер, как и еще 12, развешанных на других домах, в срочном порядке в субботу сняли работники управляющей компании, чем еще больше подлили масла в огонь.

На проспекте насчитывается около 70 бараков, в которых проживает около двух тысяч человек. Состояние всех домов ужасное, но только два десятка из них признаны аварийным и подлежат расселению. Однако в программе по расселению этих домов, рассчитанной до 2025 года, стоят только четыре барака.

Власти Хабаровска не решали эту проблему в течения десятилетий. За 2011 – 2017 годы в краевом центре было расселено только 390 квадратов.

Участники митинга, организованного краевой организацией КПРФ, приняли резолюцию, в которой потребовали от властей города и края принять программу по признанию всех хабаровских бараков аварийными и переселить людей из них в благоустроенное жилье. Для реализации этой цели создана рабочая группа.

Организаторами акции протеста обманутых дольщиков выступили несостоявшиеся жильцы жилых комплексов на улицах Салтыкова-Щедрина и Кавказской в Хабаровске. Они потребовали от властей города и края совместными усилиями решить их проблемы, которая растянулась уже на десятилетие.

По оценке прокурора Хабаровского края Николая Рябова, региона находится на последнем месте в ДФО по ращению проблем обманутых дольщиков, созданные механизмы их поддержки не работают из-за разногласий между краевым и муниципальным уровнем власти.

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: митинг  дольщики 


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