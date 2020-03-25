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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Апреля, 18:00 |
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Сидим дома: Жителям Владивостока выход в лес категорически запрещен
В преддверии выходных дней жителям Владивостока напоминают, что посещать леса в настоящее время категорически запрещено. Ограничения введены в связи с действием в приморской столице особого противопожарного режима.
Специалисты также предупреждают, что проведение в лесах огнеопасных работ, разведение открытого огня и сжигание мусора запрещено и карается штрафами: на граждан - в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Уважаемые жители и гости Владивостока, берегите природу! Помните, что личная и общественная безопасность зависит от каждого.
В случае возникновения пожара звоните по телефонам 112 или 101.
Звонить также можно в «Единую дежурную диспетчерскую службу города Владивостока» (ЕДДС) по тел. 222-23-33.
Напомним, что также в связи с действующим режимом самоизоляции введен ряд ограничительных мер и на посещение мест массового отдыха. Проезды к ним ограничены.
Павел Дорофеев, [email protected]
Фото из архива
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