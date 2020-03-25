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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Июня, 17:35 |
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Во Владивостоке в связи с репетицией парада Победы ограничат движение
Репетиция парада Победы запланирована на сегодня, 17 июня, с 22:00 до 00:00.
Ограничения будут введены на следующих участках:
- Корабельной Набережной (от Светланской, 73 до Океанского проспекта, 1);
- Светланском переулке (от пересечения с Корабельной Набережной до пересечения со Светланской);
- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Адмирала Фокина);
- Океанском проспекте (от пересечения со Светланской до пересечения с Адмирала Фокина).
Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
Отметим, репетиции запланированы также на 19 и 20 июня. Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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