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Дорога к "Шамбале": Еще одно казино в Приморье будет готово к открытию в июле
Корпорация развития Приморского края завершает работы по созданию новых объектов транспортно-инженерной инфраструктуры в бухте Муравьиная. Это мероприятия, необходимые для запуска второго развлекательного объекта на территории игорной зоны «Приморье» – комплекса «Шамбала».
Как сообщили в АО «Корпорация развития Приморского края» (АО «КРПК»), на сегодняшний день завершены работы по строительству объектов водоснабжения и водоотведения, созданы точки подключения гостинично-развлекательного комплекса к инженерным сетям. Начата подготовка к асфальтированию дороги.
Также выполнены работы по подключению к электросетям объекта первой очереди строительства «Шамбала».
«К участку инвестора проложены кабельные линии, объект подключен к постоянному электроснабжению. При этом объекты АО “ДРСК” уже построены на всю мощность развлекательного комплекса. Проект строительства “Шамбала” рассчитан на две очереди», – пояснил исполнительный директор КРПК Игорь Трофимов.
Как сообщалось ранее, филиал Приморского отделения «ДРСК» в соответствии с договором технического присоединения с Корпорацией развития выполняет работы по подключению развлекательных объектов на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Так, выполняется реконструкция подстанции 110 кВ «Муравейка» с установкой третьего силового трансформатора и увеличением установленной мощности энергообъекта на 16 мВт. Ведется прокладка кабельных линий до границ участков, где ведется строительство других объектов.
«Подготовка объектов электроснабжения для подключения объекта Naga Vladivostok завершится уже летом этого года. Также в текущем году будут проложены кабельные линии для объекта Imperial», – сообщили специалисты.
Напомним, комплекс «Шамбала» на территории игорной зоны «Приморье» строит российский инвестор из Краснодара. Власти края рассчитывают, что казино будет готово к открытию уже в июле этого года. Согласно проекту инвестора, до 2022 года «Шамбала» также обзаведется конференц-банкетными залами, СПА-зоной и пятизвездочной гостиницей на 270 номеров.
Всего на территории игорной зоны «Приморье» планируется открытие 12 гостиничных комплексов разной звездности с казино. После того, как будут сняты ограничения по привлечению иностранной рабочей силы, введенные из-за пандемии коронавируса, продолжатся работы по строительству гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok.
Как подчеркивает заместитель председателя Правительства региона Константин Шестаков, объекты интегрированного развлекательного курорта станут знаковыми для всего Дальнего Востока России.
«Это не только значительные налоговые отчисления в бюджет Приморского края, но и увеличение туристического потока, создание сопутствующей транспортно-логической инфраструктуры, рабочие места, а также привлекательные туристические достопримечательности, которые послужат качественным и излюбленным местом отдыха как для российских, так и для иностранных туристов», – обозначил он.
Напомним, что проект курорта включает также торговые, выставочные и развлекательные центры, аквапарк, яхт-клуб, горнолыжный спуск, благоустроенные пляжи и рекреационную территорию, рестораны, кафе и другие развлекательные объекты.
Фото – АО «Корпорация развития Приморского края»
Журнал "Дальневосточный капитал"
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