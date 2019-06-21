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В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина проинспектировала ход строительства объектов на территории игорной зоны, которая создается в рамках проекта ИРК "Приморье", сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
На сегодняшний день в бухте Муравьиная ведется строительство объектов второй фазы игорной зоны «Приморье». Как сообщил исполнительный директор АО «Корпорация развития Приморского края» Игорь Трофимов, в 2020 году здесь заработают еще два масштабных развлекательных объекта: будет завершено строительство первой стадии гостинично-развлекательного комплекса Naga Vladivostok и казино Shambala.
«По подсчетам корпорации, за счет работы двух новых объектов количество туристов в игорной зоне увеличится до 1,2 миллиона человек в год. Ежегодная сумма налоговых поступлений в бюджет региона составит около полумиллиарда рублей. Будет создано более 1000 рабочих мест», – сообщил руководитель проекта Игорь Трофимов.
В настоящее время Naga Corporation достраивает девятый этаж своего объекта – всего их будет 11. Компания “Шамбала” завершает строительство последнего третьего этажа. В 2021 году планируется запуск гостинично-развлекательного комплекса Imperial. Всего проектом предусмотрено 11 развлекательных объектов на территории в 263 гектара. Параллельно идет развитие развлекательного сектора, что позволит создать в Приморье туристический курорт не только для игроков казино, но и для массового туриста.
По словам Игоря Трофимова, на данный момент сумма инвестиций по заключенным договорам составляет 78,5 миллиарда рублей. При этом с момента выхода проекта на полную мощность общая сумма консолидированного налога составит более 8 миллиардов рублей ежегодно, из которых налоговые поступления от игорного бизнеса в бюджет Приморского края – почти 3 миллиарда рублей. Проект сгенерирует не менее 20 тысяч рабочих мест, в связи с чем в планах создание единого кадрового центра для объектов курорта и строительство жилья для работающего персонала.
Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков сообщил, что ежегодная посещаемость объектов ИРК будет составлять не менее 8 миллионов человек.
«Развлекательный курорт “Приморье” – пример успешной интеграции профессиональных практик мировой индустрии туризма и гостеприимства. Проект рассчитан на создание объектов развлекательной инфраструктуры, необходимых для полноценного отдыха, а именно гостинично-развлекательных комплексов с казино, ресторанов, баров, торговых павильонов, зон отдыха и прогулочных зон. Планируется создание гольф-поля, парка аттракционов, аквапарка и других развлекательных мест, чтобы сделать Приморье еще более туристически привлекательным местом, как для иностранцев, так и для жителей всей России», – отметил он.
Вера Щербина посетила все строительные площадки и уточнила, каковы последствия недавно произошедшего ЧП. Представители компании ЗАО «Шамбала» сообщили, что ситуация не критичная, пострадавших при обрушении плиты не было. По словам руководителя Никиты Смоленцева, причины произошедшего выясняются.
«К сожалению, такие ситуации случаются на стройке даже у самых опытных рабочих. Но произошедшее не сильно повлияло на нашу работу, строительство объекта не будет остановлено, сроки сдачи остаются прежними – конец декабря 2019 года. Официально развлекательный комплекс планирует начать работу в начале 2020 года», – обозначил он.
Компания стала участником проекта в 2018 году и на сегодняшний день это самый быстроразвивающийся проект российской компании на территории ИРК «Приморье». Инвестор заявил о создании развлекательного комплекса с гостиницей категории «пять звезд» на 270 номеров, которая включит в себя казино, рестораны, барную зону, несколько сцен, гранд-буфет с «открытой кухней», спа-салон, ночной клуб. Общий объем инвестиций составит 8 миллиардов рублей.
В свою очередь Naga Vladivostok (строительство которого курирует один из общепризнанных лидеров азиатской игорной индустрии компания Naga Corp Ltd.) на первом этапе представит собой четырехзвездочный гостиничный комплекс на 11 этажей с 279 номерами разного класса, казино и многоцелевым концертным залом. Всего предусмотрено три этапа строительства – общий объем инвестиций составит 350 миллионов долларов США.
В ходе выездной инспекции обсудили и сопутствующую инженерно-транспортную инфраструктуру. Так, заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края отметил, что в ближайший месяц будет заключен договор генподряда и начнутся работы по строительству автодороги к двум новым объектам – за счет средств, выделенных по федеральной целевой программе Ростуризма. Параллельно, сообщил Игорь Трофимов, ведутся подготовительные работы по созданию необходимых сетей инфраструктуры на территории игорки.
Первый вице-губернатор отметила высокий потенциал проекта развлекательного курорта «Приморье» и слаженную работу всей команды.
«Учитывая весь масштаб работ, которые ведутся на территории, и в целом планы по развитию курорта, могу с уверенностью сказать, что Администрация Приморского края будет активно поддерживать как участников, так и девелоперов данного проекта, чтобы успешно довести реализацию идеи до конца», – сообщила Вера Щербина.
Досье "Дальневосточного капитала": Игорная зона «Приморье» начала работу в 2015 году, когда был открыт гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal. Ежегодно его посещает около 350 тысяч человек, треть из которых составляют игроки из КНР и Республики Корея. Проект был реализован при участии известного игорного инвестора компании Melco International Inc. Общая сумма инвестиций в первый объект составила около 220 миллионов долларов США.
По словам руководства компании Summit Ascent Holdings Ltd., следующим этапом инвестора станет строительство объектов второй фазы, а именно второго гостиничного комплекса с казино, ресторанами и барами, торговыми зонами, а также апартаменты и гостевые виллы. Свои планы инвестор обещает представить в ближайшее время.
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