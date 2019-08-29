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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Сентября, 06:19 |
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Эксперт мирового уровня в области инклюзивного образования прилетит в Приморье
18 сентября во Владивосток прибывает Скотт Купферман (Scott Kupferman) – эксперт в области образовательных программ и технологий для людей с ограниченными возможностями, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Генеральном консульстве США.
Профессор Купферман проведет во Владивостоке и Находке встречи, мастер-классы и обмен опытом со своими российскими коллегами – учителями, членами организаций и сообществ, работающих в области инклюзивного образования и помощи людям с ограниченными возможностями, а также родителями детей с инвалидностью.
Скотт Купферман также проведет презентацию для всех желающих в рамках Клуба разговорного английского языка по теме «Современные технологии в изучении английского языка». Встреча пройдет 19 сентября, в четверг с 18:30 до 20:30 в "Коворкинг Дом" (ул. Тигровая, 30, 11 этаж). Вход свободный.
Досье "Дальневосточного капитала": Скотт Купферман – доктор наук (Ph.D.), профессор и координатор специальной образовательной программы Университета Колорадо. Он также занимает должность директора Национального объединения инвалидности и технологий (National Collaborative for Disability and Technology (NCDT)) – сети, объединяющей около 300 исследователей и людей с ограниченными возможностями, которые ведут совместную работу по созданию инновационных технологий помощи инвалидам. Научные интересы доктора Купфермана – технологии, помогающие улучшить качество жизни инвалидов и их вовлеченность в социальные процессы, инклюзивное образование и универсальные образовательные модули, переход на дополнительное образование, трудоустройство и независимая жизнь людей с ограниченными возможностями. Список его публикаций включает свыше 100 статей в научных журналах, главы в книгах, тезисы конференций, продукты образовательных и ассистивных технологий, а также лекции в разных странах мира. Профессор Купферман обладатель ряда премий и наград, в том числе звания советника ООН, делегата Национального Совета по инвалидности США, а также награды за выдающеся достижения специального уполномоченного Департамента образования США.
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