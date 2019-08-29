Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 18 Сентября, 06:19 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 64.12 р.
1 EUR 70.6 р.
100 JPY 59.28 р.
10 CNY 90.39 р.
Тема номера
Лесные деформации исправят цифровизацией
свежий номер
Дальневосточный капитал № 08, 2019

Регион сегодня
17.09 |
В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном
17.09 |
"Живем одной жизнью с Дальним Востоком"
17.09 |
Эксперт мирового уровня в области инклюзивного образования прилетит в Приморье
17.09 |
Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить
16.09 |
Стаж не нужен: В администрации Владивостока свободны около 70 вакансий
статьи раздела
Финансы
29 Августа 2019, 10:15
Дмитрий СУХОВЕРХОВ, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Мы заряжены на развитие цифровой экономики Драйвером развития информационных технологий выступает сам окружающий мир, и Сбербанк не просто встроен в этот тренд, но и берет на себя роль маркет-мейкера во многих сегментах цифровых услуг.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 20:00
Лоцман свободного порта Взгляд омбудсмена на развитие Свободного порта Владивосток
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
Бегущие из офшоров Почему российские олигархи не спешат заселять остров Русский во Владивостоке
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 11:30
МСП Большого Камня – от ЗАТО к ТОР В плане экономического развития город Большой Камень являет собой уникальный пример
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 10:00
Культурные инвестиции Что предлагает частный бизнес для культурного развития столицы Дальнего Востока
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
17 Сентября 2019, 19:19 | Регион сегодня |

В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном

Лучше приготовиться к худшему варианту - народный синоптик

Угроза мощного тайфуна назревает на Дальнем Востоке. Семнадцатый по счету тропический шторм в этом году может стать очень мощным тайфуном. Будущий тайфун может нанести серьезный ущерб Приморскому края и Дальнему Востоку.

"В Тихом океане есть все условия для образования мощного тайфуна. Но по разным причинам этого не происходило. Если коротко сказать о причинах — это очень широкая область низкого давления, и т.д. И вот сегодня процесс зарождения мощного тайфуна запустился. 17-й по счету тайфун появился в Тихом океане. Тайфун может представлять серьезную угрозу для Дальнего Востока. Он может превратиться в очень мощный циклон в Японском море, так как встретит холодный воздух. Ориентировочно, тайфун может выйти в Японское море в период 22-24 сентября. Предполагаю пока два варианта событий. Дело в том, что все зависит от борьбы антициклона и западного переноса. Сейчас к нам идет похолодание, которое было вызвано арктическим вторжением в Сибирь. После прохождения фронта, придет антициклон. Затем он сдвинется на восток и усилится там. Вот именно он и будет способствовать движению тайфуна на север в сторону Приморского края", - сообщает Маглипогода.

"По одной версии, тайфун пройдет через южную часть Японского моря — в этом случае влияние на погоду Приморья будет минимально, а может даже положительно, вызвав потепление. По второй версии, тайфун пройдет вблизи побережья Приморья — в этом случае Приморскому краю нужно готовиться к наводнению и ураганному ветру. Обе версии на данный момент составляют 50%. Обращаюсь к жителям и гостям Приморского края! Советую лучше приготовиться к наводнению и мощному удару стихии. На данный момент я предполагаю два варианта траектории с вероятностью 50/50%. Позже будет сделан более точный прогноз и указана точная траектория опасного тайфуна. Советую до 22 сентября быть готовым к удару стихии. Хочу еще раз уточнить, что оба варианты могут быть, но лучше приготовиться к худшему варианту. Позже будет сделан более точный прогноз по тайфуну", - пишет эксперт Маглипогоды.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: погода  Маглипогода  прогноз 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Псевдоним21:27, 17.09.2019

    Народный синоптик этот обкакался 16 раз и будет ещё 17ый )))
  • 1234521:50, 17.09.2019

    Всем народным и не народным синоптикам - прежде чем языком трепать загляните вот сюда: http://www. jma. go. jp/en/typh/и будет вам счастье. . .
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
30 Августа 2019, 08:00
Идем против ветра Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор и сооснователь Группы компаний DNS:
статьи раздела
Loading...
RedTram
Персона
29 Августа 2019, 09:00
Территория здравого смысла Строго дальневосточный бизнес, островки предсказуемости, опора на малых клиентов, а также – компании, с которыми повезло региону, и другие наблюдения от Андрея Гаврилова, основателя компании "Мир Упаковки"
статьи раздела
Регион сегодня
28 Августа 2019, 17:00
Аквапарк, отель, SPA-центр Инвестиционный проект ландшафтно-рекреационного комплекса на острове Русский не уступает лучшим зарубежным образцам
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2019, 12:15
Судоремонт возвращается в Приморье Для Приморского края морской транспорт, судостроение и судоремонт являются приоритетными отраслями, так как все они связаны непосредственно с рыбным комплексом, от успешной работы которого зависят наполнение краевого бюджета и сохранение рабочих мест
статьи раздела
Территория
28 Августа 2019, 10:45
"Обход Хабаровска": Между "Амуром" и "Уссури" Под Хабаровском развернулось строительство суперсовременной автомагистрали
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: [email protected]
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика