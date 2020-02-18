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Во Владивостоке Собор Пресвятой Богородицы приглашает встретить весну
Весну стоит встречать в приподнятом настроении: ярко и, конечно же, музыкально. Само время года и сама природа к этому располагают.
Собор Пресвятой Богородицы, где все красиво – от удивительной готической архитектуры до пронзительной акустики, предлагает «вписать» в торжество весны орган, кристальное звучание человеческого сопрано, искрящиеся переливы, как тающая капель, струнных (в исполнении камерного ансамбля «Regina Angelorum») и множество поистине весенних, любимых хитов: Вивальди, Моцарт, Бах и др. Прозвучит и часть из редко исполняемого «Реквиема» Г. Форе, но он, лишенный свойственной этой музыке торжественной мрачности, станет символичным прощанием с тем грустным временем года, когда снега и вьюга сурово царствуют вокруг нас.
И все это произойдет 6 и 7 марта (начало в 19:00 и 16:00), незадолго до самого теплого праздника и станет, вне всякого сомнения, прекрасным прологом к настоящему чуду - началу весны.
Билеты в продаже: г. Владивосток, ул. Володарского 22, телефон 8 (423) 226-96-14
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