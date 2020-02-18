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Среда| 18 Марта, 18:22 |
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В Приморье не подтверждено ни одного случая COVID-19
На территории Приморского края не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая COVID-19. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.
В краевом минздраве назвали достаточными меры, принимаемые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Приморье. Жителям региона посоветовали соблюдать простые правила личной безопасности для профилактики заболевания.
«Есть несколько правил, которые доказали эффективность в борьбе с новым вирусом и другими инфекционными заболеваниями: отказ от посещения мест массового скопления людей, частое мытье рук, проветривание помещений. Особое внимание рекомендуется уделять пожилым гражданам, так новый вирус может дать осложнения у людей старше 60 лет», – подчеркнули в ведомстве.
В департаменте информационной политики Приморья отмечают, что сегодня активно распространяются фейки о коронавирусе по всему миру, в том числе в крае.
«Призываем доверять только официальным источникам информации и самим не распространять слухи», – отметили в ведомстве.
Сегодня вся самая актуальная информация о ситуации с COVID-19 собрана на сайте стопкоронавирус.рф, она обновляется в режиме реального времени. Здесь же – полный список мер профилактики, материалы для тех, кто оказался в вынужденном карантине, памятки, полезные адреса и телефоны.
Напоминаем, что «горячая линия» Минздрава России работает в круглосуточном режиме. Задать вопросы можно по телефону: 8-800-2000-112. Звонок бесплатный.
Также для получения достоверной информации можно воспользоваться сайтом регионального управления Роспотребнадзора и телефоном «горячей линии» на базе Центра медицины катастроф Приморья: 8 (423) 260-50-98.
«Специалисты ответят на вопросы об эпидемиологической ситуации и мерах, предпринимаемых по защите от ввоза инфекции на территорию нашей страны и региона, в частности. Кроме этого, обратившихся проинформируют о возможных инфекциях при выезде за границу и мерах профилактики новой болезни», – сообщила первый заместитель министра здравоохранения Приморья Тамара Курченко.
Сообщить о плохом самочувствии или подозрительных гражданах можно по телефону «горячей линии» Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43.
Фото – Центр гигиены и эпидемиологии Приморского края
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