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18 Июля 2019, 18:52 | Регион сегодня

Опубликована архитектура деловой программы Восточного экономического форума – 2019

Пятый Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября во Владивостоке

«В этом году Восточный экономический форум будет юбилейным – пятым. Это накладывает на нас большую ответственность. Мы должны подвести итоги: что произошло с самого первого Форума на Дальнем Востоке. Некоторый опыт, как мне кажется, накоплен, есть результаты, которые можно анализировать. Нужно обсудить, как обеспечить темпы экономического роста Дальнего Востока до 6% в год. Сейчас экономической рост в ДФО больше четырех, это в два раза выше среднероссийских показателей, но до шести еще далеко.

Будем рассматривать не только экономические показатели, но и меры по социальному развитию региона: все то, что должно поднять качество жизни до уровня выше среднероссийского. Мы должны понять, как на Дальнем Востоке улучшится система образования, какие цели поставлены в дорожном строительстве, жилье, здравоохранении. Каждое направление мы сейчас обсуждаем с ответственным за него профильным министерством. Это большой пласт работы. Его ведет Минвостокразвития России. Вопросы по каждому направлению – здравоохранению, образованию, спорту, культуре – стоят достаточно остро. Все их нужно снять. Необходимо доложить людям, как изменится их жизнь. Именно такие поручения дал Президент Российской Федерации в рамках ВЭФ-2018. И мы должны обсудить, как они выполняются и можно ли сделать работу более эффективной», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Деловая программа Форума включает четыре основных направления.

Блок «Новые решения для ускорения экономического роста» будет посвящен обсуждению механизмов, которые должны обеспечить увеличение темпов роста экономики Дальнего Востока в период до 2025 года и повышение качества жизни жителей. В частности, будут рассмотрены вопросы совершенствования таких преференциальных режимов, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток, а также развитие программы «Дальневосточный гектар», будущее Арктики, перспективы создания новой транспортной инфраструктуры. Кроме того, участники сессий обсудят развитие ключевых отраслей, таких как сельское хозяйство, рыбная отрасль и лесопромышленный комплекс.

В рамках темы «Создавая условия для бизнеса» будут обсуждаться вопросы, связанные с поддержкой инвесторов, в том числе доступность финансовых услуг, развитие транспортной инфраструктуры, переход на проектное финансирование в строительстве, защита прав инвесторов.

В центре темы «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества» будут находиться вопросы интеграции Дальнего Востока в экономику стран АТР, развития Северного морского пути, экологии, международного научно-технического сотрудничества и таможенного администрирования.

Блок «Новые решения для повышения качества жизни» будет посвящен теме социального развития Дальнего Востока. Участники обсудят вопросы развития здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, а также механизмы совершенствования рынка труда на Дальнем Востоке.

«В сентябре участники и гости Восточного экономического форума соберутся во Владивостоке уже в пятый раз. За эти годы Форум стал ведущей международной площадкой, где обсуждаются глобальные вопросы мировой экономики, интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитие новых отраслей промышленности и технологий. Вместе с тем, сегодня ВЭФ является одним из инструментов развития Дальнего Востока России. Обсуждения в рамках деловой программы способствуют экономическому, технологическому и социальному развитию региона, а также обеспечивают повышение качества жизни на Дальнем Востоке», – отметил ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума, советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Кроме того, в программу войдут межстрановые бизнес-диалоги «Россия – Китай», «Россия – Япония», «Россия – Индия», «Россия – АСЕАН», «Россия – Республика Корея», в рамках которых представители предпринимательских кругов обсудят практические вопросы сотрудничества.

На Восточном экономическом форуме запланирован молодежный образовательный день, в рамках которого ведущие эксперты и гости ВЭФ прочитают лекции для студентов Дальневосточного федерального университета.

На полях ВЭФ-2019 пройдут Российско-Китайский форум СМИ, Межправительственная Российско-Сингапурская комиссия высокого уровня, конференция «Общее экономическое пространство от Тихого до Атлантического океана». Также состоятся презентации инвестиционного потенциала регионов Дальнего Востока и церемонии открытия новых предприятий Дальнего Востока.

Подробная информация об архитектуре Форума – на официальном сайте: forumvostok.ru.

Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: ВЭФ  Приморье 


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