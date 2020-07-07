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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Луис Кришок: США и Россию объединяет география - Тихий океан и Берингов пролив
Русскому географическому обществу исполняется 175 лет. Накануне знаменательного юбилея Генконсул Луис Кришок от имени всех сотрудников Генерального консульства США во Владивостоке поздравил Приморское краевое отделение Русского географического общества – «Общество изучения Амурского края» (ОИАК) и его Председателя Алексея Буякова:
«Я рад, что Генеральное консульство США во Владивостоке и Приморское краевое отделение РГО-ОИАК связывают долгие годы сотрудничества. Наши две страны объединяет география - Тихий океан и Берингов пролив. Общая любовь и уважение к истории и географии являются здоровой основой для дружбы и сотрудничества в дальнейшем между нашими организациями. С большой теплотой вспоминаю презентацию уникальных фондов библиотеки общества, с которыми мне выпала честь ознакомиться во время нашей встречи. Надеюсь на продолжение диалога с Вами по сохранению для нынешних и будущих поколений этих сокровищ культурного наследия, которые представляют огромную ценность не только для России, но и для всего человечества».
С юбилеем, уважаемые сотрудники и члены Русского географического общества!
Снимки сделаны осенью 2019 года.
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