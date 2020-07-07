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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 19 Августа, 04:27 |
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Ремонтировать набережные в Приморье предлагают по японским технологиям
Компания «ТР Инжиниринг» (совместное производственное предприятие технологической японской компании TOKYO ROPE MFG.CO., LTD. и АО «РОСИНЖИНИРИНГ») рассматривает возможность строительства завода по выпуску высокотехнологического оборудования в Приморском крае. Обсуждение такое возможности прошло на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Приморского края Константина Шестакова. Содействие в реализации проекта готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
«На сопровождении нашего Агентства находится проект российской компании «ТР Инжиниринг», учрежденной японской компанией ТОKYO ROPE – мировым лидером по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов и продукции для инженерной защиты. Сейчас у компании «ТР Инжиниринг» высокотехнологичное производство локализовано в Санкт-Петербурге. Это завод по изготовлению габионов и систем инженерной защиты. В год предприятие выпускает 60 тысяч кубических метров габионов и 150 тысяч кв. метров высокопрочных сеток. Компания рассматривает возможность размещения аналогичного производства в Приморском крае», - пояснил врио заместителя генерального директора АНО АПИ Алихан Хашиев.
По его словам, в рамках подготовки к реализации инвестиционного проекта в Приморском крае ООО «ТР Инжиниринг» была произведена оценка состояния существующих объектов автодорожной и социальной инфраструктуры региона (малых мостов, водопропускных сооружений, подпорных стенок и пр.). «Множество объектов инфраструктуры исчерпали свой ресурс и нуждаются в реконструкции с применением новых механизмов развития и наилучших технологий материалов», - заметил представитель АНО АПИ.
На совещании обсуждались возможности реализации проектов по инженерной защите объектов капитального строительства и мест массового пребывания людей, строительству набережных и берегоукреплений с участием ООО «ТР Инжиниринг», а также перспективы участия ООО «ТР Инжиниринг» в дорожном строительстве на территории края. В качестве пилотных проектов было предложено рассмотреть возможность реконструкции существующих объектов в том числе в форме в форме государственно-частного партнёрства.
Досье "Дальневосточного капитала": Компания ТОKYO ROPE — мировой лидер по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики, а также продукции для инженерной защиты инфраструктурных проектов. Tokyo Rope Mfg.Co.,Ltd основана в 1887 году и с момента своего образования прошла путь от локального производителя до мирового лидера по производству высокотехнологичной продукции. Японский партнер располагает 5 заводами в Японии, один из которых является крупнейшим в мире по производству стальных канатов, 7 заводами по всему миру. АО «РОСИНЖИНИРИНГ» – российская компания, основанная в 1993 году. Росинжиниринг оказывает весь спектр услуг, связанных с предпроектной проработкой, проектированием, строительством, комплектацией, вводом в эксплуатацию, дальнейшим техническим обслуживанием и эксплуатацией промышленных, спортивных объектов и их инфраструктуры на всей территории Российской Федерации. Росинжиниринг эффективно сопровождает процесс реализации проекта от идеи до полной окупаемости.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
Журнал "Дальневосточный капитал"
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