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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 06 Сентября, 21:53 |
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Большую стройку начали волонтеры "Благого дела" во Владивостоке
В столице Приморья создается Инклюзивный социально-образовательный центр «Благое дело».
"В нашей жизни наступили очередные позитивные изменения. Мы вступаем в новый период творческой жизни. Летом 2020 года нам было передано в безвозмездное пользование здание по ул. Острякова во Владивостоке для создания «Инклюзивного социально-образовательного творческого центра «Благое дело». Пока идет согласование документов, мы не стоим на месте. Приводим прилегающую территорию в порядок, освобождаем от мусора внутреннюю часть здания", - рассказал журналу "Дальневосточный капитал" Геннадий Антропов, организатор и идейный вдохновитель АНО "Благое дело", член Общественной палаты Приморского края.
Проект объединяет в себе лучшие отработанные практики АНО «Благое дело» и предполагает создание единого творческого пространства для детей, подростков и молодёжи с ментальной инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья с сопровождением родителей. Для них будут созданы необходимые условия для социализации и раскрытия творческих способностей.
В рамках центра будет выстроено единое творческое пространство, где будет проходить комплекс обучающих и досуговых занятий, профориентация детей, молодёжи с ментальной инвалидностью и ОВЗ.
Все новости проекта размещаются на странице команды Большая Стройка - "Благое Дело" в соцсети.
Досье": "Благое дело" – автономная некоммерческая организация, в которую входят мастера-керамисты, художники, дизайнеры. Директор организации Геннадий Антропов одним из первых в Приморье начал системно заниматься социальной реабилитацией детей и подростков с инвалидностью. В 2007 году первым проектом "Благого дела" стало создание творческой студии незрячих керамистов "Отражение" – и этот проект был отмечен грантом "Единой России". Более 12 лет Геннадий Антропов развивает прикладную ремесленную и творческую студию для ребят с ментальными нарушениями, а с прошлого года в числе проектов "Благого дела" – еще и театральная студия "Особенные люди". Ни одна крупная выставка-ярмарка в Приморье не обходится без участия АНО "Благое дело": их керамика заметна на многих мероприятиях – Тихоокеанском туристском форуме, форуме НКО Приморского края, Дне города и других.
На фото: Старому зданию на ул. Острякова во Владивостоке предстоит новая жизнь.
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