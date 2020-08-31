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Трижды чудо: спасённые в Приморье дальневосточные аисты вернулись в небо

Это уже второй выпуск дальневосточных аистов из Центра реабилитации "Тигр", действующего в Приморье

«Подшефные» WWF дальневосточные аисты после курса реабилитации в Центре «Тигр» сегодня выпущены в свободный полет. Сотрудники Центра реабилитации тигров и других редких животных «Тигр» с участием Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, служб охотнадзора Приморского края и ЕАО выпустили в природу на территории Еврейской автономной области двух дальневосточных аистов. Проследить их дальнейший путь помогут кольца и GPS-передатчики, которыми снабдил редких птиц WWF России.

Для редких видов, находящихся на грани исчезновения, спасение и возвращение в природу каждой особи играет большое значение. Выпуск аистов можно рассматривать как трижды чудо. Во-первых, потому что этих птенцов, оставленных в коробках на обочине дороги в Хорольском районе Приморья, инспекторам охотнадзора повезло обнаружить живыми. Во-вторых, потому что их удалось выходить в Центре реабилитации «Тигр». И третье чудо — свобода, которую сегодня обрели птицы. За каждым из этих эпизодов спасения стоит колоссальная работа природоохранников.

«Эти аисты поступили к нам крайне истощенные, обезвоженные, даже головы не могли поднять. Мы с ними нянчились как детьми первые две-три недели, кормили с руки, пока у них не появился аппетит и они не пошли на поправку. Тогда чуть полегче уже стало. Самое главное при работе с любым диким животным — ему не мешать. И второй момент — нужно обеспечить ему правильный рацион. В данном случае и рыбу ловили живую, и лягушек и головастиков запускали в бассейн. Все получилось!», — говорит председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Это уже второй выпуск дальневосточных аистов из Центра реабилитации «Тигр», действующего в Приморье, обратно в природу. Первый состоялся ровно год назад, 13 августа 2019, также в Еврейской автономной области. Новым пернатым подопечным предстоит влиться в аистиную семью в этих же водно-болотных угодьях юга Еврейской автономной области — в пойме реки Доброй, на юго-восток от заказника «Журавлиный». Место выпуска и дальнейшей социализации перед миграцией двух реабилитированных дальневосточных аистов в МРОО «Центр «Тигр» определялось с участием WWF России и новых технологий.

«Оптимальное место выпуска было выбрано согласно трекам перемещения дальневосточных аистов, которых мы пометили GPS-передатчиками в 2018-2019 годах. Мы посмотрели, куда в это время обычно стягиваются аисты из Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономной области. А стягиваются они в пойму Среднего Амура на юг ЕАО к российско-китайской границе. Осенняя миграция аистов идёт медленно, птицы подолгу задерживаются в этих угольях, богатых кормом, образуя иногда скопления в десятки особей. И больше месяца откармливаются и набираются сил перед длинным миграционным перелетом на места зимовок в Центральный Китай — долину Янцзы, озеро Поянг, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.Уверена, что наших новых питомцев их дикие сородичи примут. Как это было в прошлом году с аистами, которые так же прошли реабилитацию в Центре «Тигр», были выпущены в природу в ЕАО и улетели на зимовку. Один из них до сих пор находится в Китае, в долине реки Хуанхэ, а второй вернулся на родину и сейчас обитает в Амурском заказнике, рядом селом Козьмодемьяновкой, где хорошие водно-болотные угодья. Надеемся, что у наших пернатых выпускников этого года тоже все сложится успешно».

Для того, чтобы отследить дальнейший путь аистов, в Центре реабилитации «Тигр» накануне выпуска, 12 августа, их пометили GPS-передатчиками и кольцами. Затем поместили транспортные клетки и в ночь, чтобы птицы меньше страдали от жары, на автомашине повезли из Приморья в ЕАО. В общей сложности этот путь в 1200 км занял 14 часов, и 13 августа состоялся выпуск аистов в природу.

«К нам поступают животные в тяжёлом состоянии. И когда на твоих глазах они превращаются в таких грациозных птиц, как в данном случае, но это касается и тигров, и всех других животных, которые у нас бывают, — понимаешь, что живешь не зря. Но самые яркие чувства, конечно, испытываешь, когда наступает момент выпуска, не передать словами. Мы делаем доброе дело, и ради этого стоит, наверное, жить», — делится эмоциями председатель правления МРОО «Центр «Тигр» Виктор Кузьменко.

Центр реабилитации тигров и других редких животных МРОО «ЦЕНТР "ТИГР"» работает при поддержке, в том числе, WWF России, Центра «Амурский тигр» и Фонда президентских грантов. WWF России взял под опеку содержание дальневосточных аистов в Центре реабилитации.

Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу Российской Федерации, МСОП, Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года, благодаря мероприятиям, проводимым при поддержке Амурского филиала WWF России, количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе увеличилось вдвое.

ФОТО в центре реабилитации© Елена Старостина / WWF России

ФОТО выпуска в ЕАО © МРОО Центр «Тигр»

Теги: wwf  дальневосточные аисты 


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