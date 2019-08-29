|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 18 Сентября, 18:41 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен
Начат набор управленческих кадров и преподавательского состава для одного из филиалов Культурно-образовательного комплекса, который будет построен на улице Аксаковская во Владивостоке. Подать заявку на соискание должности можно до 26-27 сентября, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приморского края.
Как сообщили в департаменте культуры Приморья, отбор объявил Российский государственный институт искусств. В настоящее время для соискателей открыто более 10 вакансий:
- руководитель филиала;
- руководитель Молодежного креативного технопарка;
- преподаватели Молодежного креативного технопарка – учителя графического, 3d-дизайна, motion-дизайна, иллюстрации, звукового дизайна, фотографии, видеомонтажа, электронной музыки, видеографии, студийной и концертной звукорежиссуры.
Отбор проходит в два этапа. Первый (заочный) продлится до 27 сентября и включит прием заявок от кандидатов и оценку качества решения кейсов. Его результаты будут подведены в конце сентября. Второй (очный) этап – финальные собеседования, которые пройдут в октябре (точные даты определятся по итогам заочного отбора).
Для участия в отборе кандидату на руководящую должность необходимо до 26 сентября включительно прислать на [email protected] резюме и портфолио, на должность преподавателя – до 27 сентября.
Подробнее ознакомиться с правилами подачи документов можно на сайте Министерства культуры России.
Напомним, в настоящее время в Приморье реализуется проект по созданию Культурно-образовательного комплекса, который включит два филиала: театрально-образовательный и музейно-выставочный. В первый войдут такие ведущие культурные учреждения страны, как Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского и Московская государственная академия хореографии. Во второй – Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж и Музей Востока, а также Приморская картинная галерея. Проектирование и строительство двух объектов ведется за счет средств инвестора – Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Ярмарка вакансий для приморцев в возрасте 50+ пройдет во Владивостоке
- В прибрежных зонах Приморья 85 процентов мусора составляет пластик
- В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен
- В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном
- "Живем одной жизнью с Дальним Востоком"
- Эксперт мирового уровня в области инклюзивного образования прилетит в Приморье
- Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить
- Стаж не нужен: В администрации Владивостока свободны около 70 вакансий
- Во Владивостоке выявили супермаркет с самой дешевой рыбой
- Трудовые книжки на бумажных носителях будут упразднены
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.