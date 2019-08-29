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18 Сентября 2019, 13:24 | Регион сегодня |

В прибрежных зонах Приморья 85 процентов мусора составляет пластик

В Приморье в Сихотэ-Алинском заповеднике начался мониторинг загрязнения прибрежных территорий

13-14 сентябряна северном и южном мысах бухты «Удобная» при участии экологического клуба «Урагус», сотрудников заповедника и приглашённых экспертов прошел первый этап мониторинга загрязнения побережья заповедника морским мусором.

 


 

Участники мониторинга, используя методику международного проекта DeFishGear, исследовали два стометровых участка побережья, на которых собрали более 79 кг мусора. 

«Бухта «Удобная» – часть экологического маршрута и один из самых чистых участков заповедного побережья, - говорит Ольга Арифулина, заместитель директора по экологическому просвещению Сихотэ-Алинского заповедника. – Мусор сюда приносит только море, и благодаря течению, в очень ограниченных количествах. К тому же, мы периодически проводим уборку. Туристы всегда поражаются местной чистоте. Но даже здесь собрали почти 100 кг! Мы не устаем повторять, что нужно отказываться от использования пластика, чтобы хоть в некоторой степени решить наболевший «мусорный» вопрос!»

Сортировка обнаруженных отходов позволила определить морфологический состав вынесенного морем мусора:

85% пластик

9% обработанная древесина

3% металл

1% резина

1% стекло

1% бумага и картон

 


 

При этом до 62% обнаруженного мусора относится к одноразовым товарам бытового потребления. Наиболее распространёнными загрязнителями побережья оказались одноразовые пластиковые бутылки и крышки от них (34%). 

«Морские млекопитающие и птицы по всему миру становятся жертвами пластикового загрязнения, принимая разносимые течениями фрагменты бытового мусора за еду или запутываясь в отходах рыболовства. Регулярный мониторинг выносимого морем мусора позволит больше узнать о специфике загрязнения прибрежных территорий Сихотэ-Алинского заповедника и в перспективе оценить степень потенциального воздействия на дикую фауну» - говорит эксперт в области обращения с отходами Александр Иванников.

В Сихотэ-Алинском заповеднике регулярно осуществляется уборка мусора с побережья, однако оценка морфологического состава и выявление основных загрязнителей проведена впервые.

Фото Татьяна Иванникова, Александр Иванников

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: мусор  экология  Сихотэ-Алинский заповедник 


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