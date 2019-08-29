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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 18 Сентября, 21:27 |
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Ярмарка вакансий для приморцев в возрасте 50+ пройдет во Владивостоке
Ярмарка вакансий для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста пройдет 19 сентября в Приморском центре занятости населения.
Как сообщают в департаменте труда и социального развития Приморского края, вакансии на постоянные места для граждан пенсионного и предпенсионного возраста предложат «Почта России», Центр судоремонта «Дальзавод», Приморскстат, учреждения сферы страхования, здравоохранения и другие.
Специализированная ярмарка вакансий пройдет в четверг, 19 сентября, с 10.00 до 12.00 в конференц-зале центра по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13
«Есть вакансии для повара, терапевта, фельдшера, менеджера по персоналу, специалистов в области строительства. Предложения работодателей рассчитаны на разный уровень образования и опыт работы соискателей», – обозначили специалисты.
Специалисты краевого центра занятости помогут каждому обратившемуся сориентироваться в реалиях рынка труда, проконсультируют о возможном переобучении по выбранной специальности.
«Мы приглашаем всех, кто по каким-то причинам остался без работы перед пенсией или, уйдя на заслуженный отдых, хочет вновь начать трудовую деятельность, посетить нашу ярмарку вакансий», – призывают организаторы.
Специализированная ярмарка вакансий пройдет в четверг, 19 сентября, с 10.00 до 12.00 в конференц-зале центра по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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