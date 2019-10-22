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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 18 Ноября, 17:38 |
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Работу надо? Около 70 вакансий в администрации Владивостока по-прежнему свободны
Требования к знаниям и умениям размещены ниже списка. Квалификационные требования указаны по каждой представленной должности. Обращения по вопросам поиска работы могут быть направлены почтой или через Интернет-приемную.
Адреса электронной почты органов администрации города Владивостока представлены информативно, руководители органов получат Ваши данные для сведения, резюме могут быть направлены по указанным адресам. Важно: поскольку указанные адреса электронной почты не являются официальными адресами электронной почты администрации города Владивостока или главы города Владивостока, то ответы на обращения, поступившие по указанным адресам, не предоставляются.
Управление по работе с обращениями граждан:
- главный специалист 1 разряда отдела контроля исполнения и аналитической работы управления по работе с обращениями граждан - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление по работе со СМИ - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела оперативной информации управления по работе со СМИ - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по одной из специальностей (направлений подготовки) «Филология», «Журналистика»; без предъявления требований к стажу;
Управление информационно-программного обеспечения - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела технологий электронного правительства управления информационно-программного обеспечения - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела технического сопровождения управления информационно-программного обеспечения - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
Управление по вопросам ТЭКа - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела по теплоснабжению управления по вопросам ТЭКа - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по энергосбережению и развитию систем коммунальной инфраструктуры управления по вопросам ТЭКа - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
Управление по учету и распределению жилой площади - E-mail: [email protected]
- заместитель начальника управления по учету и распределению жилой площади - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование (предпочтительно юридическое); стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет;
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- главный специалист 1 разряда отдела учета и контроля жилой площади управления по учету и распределению жилой площади - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
Управление транспорта - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела по развитию транспортного комплекса управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
Правовое управление - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда информационно - аналитического отдела правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах (кандидат подобран);
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- начальник отдела экспертизы правовых актов правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;
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- заместитель начальника отдела экспертизы правовых актов правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах;
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- главный специалист 1 разряда отдела экспертизы правовых актов правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах;
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- главный специалист 1 разряда отдела исполнительного производства правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах;
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- старший специалист 1 разряда отдела правового обеспечения структурных подразделений правового управления - квалификационные требования к кандидатам: среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; без предъявления требований к стажу;
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- заместитель начальника отдела по правовым вопросам содержания жилищного фонда и городских территорий правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах;
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- заместитель начальника отдела правового обеспечения имущественных и земельных отношений правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах;
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- главный специалист 1 разряда отдела правового обеспечения имущественных и земельных отношений правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах;
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- старший специалист 1 разряда отдела правового обеспечения имущественных и земельных отношений правового управления - квалификационные требования к кандидатам: среднее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; без предъявления требований к стажу;
Мобилизационный отдел
- главный специалист 1 разряда мобилизационного отдела квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Отдел ЗАГС по Фрунзенскому району - E-mail: [email protected]
- начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
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- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Фрунзенскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
Отдел ЗАГС по Первореченскому району - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Первореченскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
Специализированный отдел ЗАГС - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда специализированного отдела ЗАГС - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
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- ведущий специалист 1 разряда специализированного отдела ЗАГС - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
Отдел ЗАГС по Первомайскому району - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Первомайскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
Административно-территориальное управление Первореченского района - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда общего отдела административно-территориального управления Первореченского района - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- инженер по коммунальному хозяйству коммунальной службы административно-территориального управления Первореченского района - квалификационные требования к кандидатам: без предъявления требований к стажу;
Административно-территориальное управление Ленинского района - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда административно-территориального управления Ленинского района - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- инженер по коммунальному хозяйству коммунальной службы административно-территориального управления Ленинского района - квалификационные требования к кандидатам: без предъявления требований к стажу;
Административно-территориальное управление Первомайского района - E-mail: [email protected]
- инженер по коммунальному хозяйству коммунальной службы административно-территориального управления Первомайского района - квалификационные требования к кандидатам: без предъявления требований к стажу;
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- инженер - инспектор коммунальной службы административно-территориального управления Первомайского района - квалификационные требования к кандидатам: без предъявления требований;
Управление дорог и благоустройства - E-mail: [email protected]
- заместитель начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование, без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- заместитель начальника отдела реконструкции и капитального ремонта управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование, без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела реконструкции и капитального ремонта управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование, без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела размещения муниципального заказа управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование, без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела ремонта объектов благоустройства управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование, без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление содержания жилищного фонда - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела формирования и подготовки муниципального заказа управления содержания жилищного фонда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование, без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление внутреннего муниципального финансового контроля - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела контроля в сфере бюджетных правоотношений Управления внутреннего муниципального финансового контроля - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей (направлений подготовки) «Экономика и управление»; наличие опыта работы в государственных и муниципальных учреждениях, навыки ведения учета расходов (доходов), ведения бухгалтерского учета и составления бюджетной отчетности; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела контроля в сфере закупок Управления внутреннего муниципального финансового контроля - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление финансов - E-mail: [email protected]
- заместитель начальника отдела казначейского исполнения бюджета Управления финансов - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования - E-mail: [email protected]
- главный специалист 1 разряда отдела дошкольного образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования - квалификационные требования к кандидатам: высшее педагогическое образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела дополнительного образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования - квалификационные требования к кандидатам: высшее педагогическое образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела общего образования Управления по работе с муниципальными учреждениями образования - квалификационные требования к кандидатам: высшее педагогическое образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по ремонту и безопасности деятельности образовательных учреждений Управления по работе с муниципальными учреждениями образования - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по контролю за осуществлением закупок в МОУ - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; наличие дополнительного профессионального образования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, подтвержденное удостоверением установленного образца; без предъявления требований к стажу;
Управление муниципальной собственности г. Владивостока - E-mail: [email protected]
- заместитель начальника отдела аренды муниципального имущества Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела по распоряжению муниципальными земельными участками Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- ведущий специалист 1 разряда отдела учета расходов Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; знание бюджетного учета; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела программного обеспечения Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; наличие опыта работы с современными информационными технологиями, практический навык программирования, диагностики и восстановления системного и прикладного программного обеспечения; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда юридического отдела Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела по управлению и распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; опыт работы в сфере земельных отношений; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела администрирования доходов по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет»; опыт работы в сфере земельных и имущественных отношений, знание программного обеспечения «1 С»; без предъявления требований к стажу;
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- начальник отдела проверки исполнения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», «Земельный кадастр»; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;
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- главный специалист 1 разряда отдела проверки исполнения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление градостроительства и архитектуры - E-mail: [email protected]
- заместитель начальника отдела контроля и документального обеспечения управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела контроля и документального обеспечения управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
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- заместитель начальника юридического отдела управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда юридического отдела управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела земельного контроля и осмотра зданий, сооружений управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство», «Дизайн», «Земельный кадастр»; без предъявления требований к стажу;
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- старший специалист 1 разряда отдела земельного контроля и осмотра зданий, сооружений управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: среднее профессиональное образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство», «Дизайн»; без предъявления требований к стажу;
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- заместитель начальника отдела рассмотрения обращений по вопросам образования земельных участков управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела рассмотрения обращений по вопросам образования земельных участков управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; опыт работы в сфере градостроительства и архитектуры; без предъявления требований к стажу;
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- начальник отдела линейных объектов управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство»; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;
Управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти - E-mail: [email protected]
- заместитель начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; стаж муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет (кандидат подобран).
Требования к знаниям и умениям в администрации города Владивостока:
1) стандартные для замещения любой должности муниципальной службы:
знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов в сфере организации местного самоуправления и по вопросам профессиональной деятельности; наличие навыков подготовки служебных документов и работы с ними; сбора, обработки, анализа информации; владения информационными технологиями и программным обеспечением; работы с базами данных;
2) стандартные для руководителей:
знание основ права, экономики, организации труда, основ управления персоналом;
умение планировать и организовывать работу подчиненных, контролировать результаты исполнения должностных обязанностей;
коммуникативные навыки убеждения, ведения диалога.
Сведения о вакантных должностях могут быть получены по тел. 8 (423) 261-41-28.
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