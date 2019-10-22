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Понедельник| 18 Ноября, 22:20 |
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Во Владивостоке объездная трасса Седанка - Патрокл открыта для движения
Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. В связи с неблагоприятными погодными условиями и по рекомендации госавтоинспекции дорога была закрыта для движения автомобилей сегодня утром.
В течение дня спецтехника муниципального предприятия «Содержание городских территорий» в количестве 10 единиц убирала снег и образовавшуюся наледь, велась обработка покрытия противогололёдными материалами.
К этому часу трасса Седанка-Патрокл открыта для движения автомобилей. Однако, учитывая сложный рельеф дороги, водителей просят быть внимательными и соблюдать скоростной режим.
Напомним, что в уборке городских улиц задействовано 154 единицы специализированной техники и более 170 дорожных рабочих. Для обработки дорожного покрытия использовано 740 тонн пескосолевой смеси и более 100 кубометров жидкого реагента. Кратность обработки улиц составила от 2 до 6 раз. Особое внимание уделяется сложным и проблемным участкам. Снегоуборочная техника работает в круглосуточном режиме. Уборка будет продолжаться до полной очистки дорог от снега и наледи.
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