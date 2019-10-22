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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке ищут суперинтенданта на зарплату до 180 000 рублей
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке составило перечень вакансий на инженерные позиции, открытые на крупных предприятиях региона.
По данным АРЧК ДВ, заявленная дальневосточными работодателями потребность в инженерных кадрах до 2025 года составляет 90,9 тыс. человек. Специалистов в области инженерного дела, технологии и технических наук ждут на предприятиях в каждом из 11 регионов ДФО. Наиболее востребованы специалисты ИТР на предприятиях ключевых отраслей экономики Дальнего Востока.
«Вакансии работодателей машиностроительной и добывающей отраслей составляют основу нашей базы в части инженерных специальностей. В разрезе регионов потребность в ИТР-специалистах зависит от развития отрасли: к примеру, в Приморье одна из наиболее выраженных потребностей в инженерах-судостроителях, инженерах строителях. Что касается заработных плат, их размер также зависит от региона. Сейчас лучшие предложения в нашей базе – от работодателей Магаданской области, Забайкальского края и Якутии. Средние цифры по этим регионам для инженерных специальностей – 138 тыс., 116 тыс. и 80 тыс. рублей», – прокомментировала руководитель отдела привлечения персонала АРЧК ДВ Екатерина Мотовилова.
Она также отметила, что дальневосточные работодатели с готовностью привлекают специалистов из других субъектов, особенно это актуально для регионов Крайнего Севера, где местный рынок труда пока даже количественно не способен удовлетворить кадровые нужды инвесторов. Поддержка переезда работника и членов его семьи осуществляется преимущественно по программе трудовой мобильности, хотя некоторые компании самостоятельно финансируют такую поддержку работнику.
Ниже приведены наиболее интересные позиции из каждого субъекта. Привлекательными их делают не только емкие компенсационные пакеты. По мнению экспертов АРЧК ДВ, для амбициозных соискателей гораздо большей ценностью станут редкие возможности для профессиональной самореализации и блестящие карьерные перспективы.
ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» из Владивостока ищет суперинтенданта. На него будут возложены обязанности по планированию, организации и контролю эффективности технической эксплуатации и ремонта судового оборудования. Работодатель ожидает от соискателей как минимум 5-летнего берегового опыта по техобслуживанию судов, опыта работы групповым механиком или суперинтендантом на добывающем флоте.
Зарплата на этой позиции составит от 100 000 до 180 000 рублей. Компания компенсирует переезд для работника, расходы на обеспечение жильем, предоставит ДМС, спецодежду и корпоративную сотовую связь.
Начальник отдела капитального строительства
Инженера с опытом работы на руководящих должностях заинтересует вакансия Улан-Удэнского авиационного завода: предприятию требуется начальник отдела капитального строительства. Успешный соискатель может претендовать на зарплату в 150 000 рублей. Вакансия с поддержкой переезда. Предусмотрены дополнительные выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним территориям (для работника, не имеющего необходимого стажа работы в данных районах).
На аналогичную позицию ищут человека в ПАО «Сахалинэнерго».
ООО «Руссдрагмет» приглашает на свой проект в Чите ведущего инженера-геолога. Кандидат должен иметь высшее образование со специализацией «инженер-геолог (поиск и разведка месторождений полезных ископаемых)», опыт работы на аналогичной должности от трех лет. Зарплата – 120 000 рублей. Компания рассматривает кандидатов из других регионов, но без релокационного пакета. На обсуждение этой меры поддержки могут претендовать интересные по мнению работодателя соискатели.
Инженер по безопасности дорожного движения
Эта же компания ищет специалиста на Чукотку, где реализуется один из ее приоритетных проектов – развитие золоторудного месторождении Кекура (компания-оператор – ЗАО «Базовые металлы»). Соискатель, претендующий на должность инженера по безопасности дорожного движения, должен иметь релевантный опыт работы в горнорудных компаниях, соответствующую аттестацию. Его основной задачей станет построение системы управления транспортной безопасностью на предприятии, контроль и предупреждение ДТП, взаимодействие с ГИБДД и т.д.
Зарплата 115000 - 120000 рублей. Сотруднику предоставят место в модульном благоустроенном общежитии в Билибино, обеспечат проезд к месту работы и обратно, спецодежду и комплексное питание.
В качестве альтернативного варианта – вакансия в Комсомольске-на-Амуре. Зарплата меньше, но и условия работы не столь экстремальны.
ООО «Производственно-торговая компания “Пчелы-Свободный”» ищет редкого для рынка труда Амурской области специалиста: главный технолог должен знать полный цикл производства бетона, а не только работать с составами бетонов. В число его обязанностей будет входить проведение испытаний по методикам ГОСТов и экспериментов в рамках исследований строительных материалов, работа с заказчиками, а также руководство лабораторией.
Предприятие рассматривает кандидатов из других регионов. Компенсационный пакет включает зарплату 120 000 рублей, компенсацию расходов на жилье, доставку до места работы, спецодежду и связь.
Угольная компания «Колмар» предлагает работу в Нерюнгри. Требования к специалисту по гидравлике: образование среднее профессиональное, опыт работы на аналогичной позиции – от трех лет. В обязанности будет входить ремонт, сборка и испытание сложных агрегатов с проверкой гидравлических характеристик и применением мерительного инструмента повышенной точности и др.
Работодатель готов принять на работу иногороднего соискателя и как участник государственной программы повышения трудовой мобильности населения обеспечит компенсацию расходов на переезд работника и членов его семьи, провоз багажа, найм жилья, расходов на обучение или переобучение работника. Кроме того, компания оплатит проезд по России к месту отдыха и обратно, расходы на медуслуги. Полный перечень льгот и бонусов – по ссылке в названии вакансии. Зарплата – от 70 000 до 120 000 рублей.
Инженер охраны окружающей среды (эколог)
АО «Полиметалл» приглашает на свое предприятие в Магадане инженера-эколога с опытом работы в добывающей отрасли на сопоставимой позиции как минимум 3 года. Кандидат должен иметь высшее образование по специальности. В его обязанности будет входить сбор документов для получения лицензий на производство работ, сопровождение проектов допустимого воздействия на окружающую среду для получения разрешительной документации и т.д. Работодатель предлагает компенсацию транспортных расходов на переезд для работника, обеспечение жильем, проезд по России к месту отдыха и обратно, связь и зарплату 107 000 рублей.
В ЕАО Кимкано-Сутарский ГОК ищет главного маркшейдера на зарплату от 84500 до 90500 руб. Работник должен иметь высшее образование по специальности и опыт работы в аналогичной должности от трех лет. Его обязанности включат контроль всех работ по пространственному и геометрическому анализу грунтов, обеспечение и контроль горных работ в опасных зонах и т.д. Компенсационный пакет включает оплату переезда для работника и его семьи и другие льготы.
Вахтенный механик на танкерный флот
Соискатель с морским дипломом судового механика может претендовать на место вахтенного механика в ООО «Камчатская нефтебаза». Специалист будет руководить технической эксплуатацией корпуса и технических средств судна. Работодатель обещает зарплату от 60 000 до 80 000 руб. Требования к опыту и подготовке: стаж в должности не менее трех лет, набор специализированных подготовок (по безопасности, борьбе с пожарами, первой помощи, использованию шлюпок и т.д.).
Вакансия ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», расположенного в 90 км от Улан-Удэ, будет интересна молодому специалисту. Комбинат приглашает инженера-химика с опытом работы по профилю от года. Обязанности: контроль анализов, работы лаборатории и качества испытаний. Зарплата обсуждается.
Больше информации о возможностях для трудоустройства – на портале «Работа на Дальнем Востоке». В настоящий момент на портале размещено около 3500 предложений о работе на предприятиях ДФО.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке
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