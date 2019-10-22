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18 Декабря 2019, 15:14 | Регион сегодня |

Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина

Масштабная реформа всей системы управления Приморья завершится к концу 2019 года

На должность первого вице-губернатора – председателя Правительства Приморья одобрена Вера Щербина. Ее кандидатуру на очередном заседании Законодательного Собрания в среду, 18 декабря, представил глава края Олег Кожемяко.

Реформа позволит сконцентрировать внимание органов исполнительной власти на решении масштабных задач, в том числе по реализации национальных проектов. Так, Губернатор Приморья займется стратегией развития края, сможет более предметно работать с общественными институтами и непосредственно жителями региона, а также контролировать деятельность Правительства.

Будущий Председатель Правительства края займется решением задач, поставленных федеральным центром и главой региона, и достижением конкретных результатов, направленных на повышение качества жизни приморцев.

Олег Кожемяко охарактеризовал своего заместителя как высокопрофессионального, инициативного руководителя.

«Умеет оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Эффективно взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами госвласти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. Имеет опыт стратегического управления», – отметил он.

Кандидатура Веры Щербина на должность первого вице-губернатора Приморского края – председателя Правительства Приморского края была одобрена депутатами Законодательного Собрания. Как отмечают парламентарии, она сумела выстроить с ними рабочие отношения, основанные на взаимном доверии. Все важные законодательные инициативы замглавы региона лично представляет на заседаниях комитетов ЗакСобрания.

В новом качестве Вера Щербина приступит к своим обязанностям с 1 января 2020 года.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Щербина  правительство  Кожемяко 


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Комментарии
  • Псевдоним19:00, 18.12.2019

    Сия ""дама"" накуролесила вместе с Кожзамом в Амурской Области и свалили оба. . . . . . . До сих пор люди кроме как матом их деятельность не вспоминают. . . . . . А кожзам хитропопый однако, подставляет даму, жирно так любик ей ""зелёнкой"" мажет, а сам типа в сторонке и не причём, ну если что. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . да и наши ""доблесные"" депутаты тоже в теме. . . . . . . всех собак потом повесят на неё. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" МакДональс"" закроется и отвечать по полной за "" дела"" придётся ""Даме"". . . . .
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