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В Якутии существенно снизились нарушения коррупционной направленности среди чиновников

По итогам декларационной кампании 2019 года в республике Саха наблюдается существенное снижение нарушений по предоставлению сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера

Заместитель руководителя Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе РС (Я) Елена Горохова 19 ноября в ходе брифинга отметила, что по итогам декларационной кампании 2019 года в республике наблюдается существенное снижение нарушений по предоставлению  сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Елена Горохова рассказала, что Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе РС (Я) было образовано в 2016 году на базе соответствующего департамента, который являлся структурным подразделением Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я). Сегодня Управление является самостоятельным государственным органом, осуществляющим функции по профилактике коррупционных правонарушений в республике. Помимо приема сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, которые представляют лица, замещающие государственные и муниципальные должности, а также гражданские государственные служащие категории «руководитель» Управление занимается проверкой документов претендентов и кандидатов на должности в государственных учреждениях, унитарных предприятиях и организаций, созданных с участием республики.

«В 2019 году из 53-х лиц, замещающих государственные должности своевременно в установленные сроки сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера представили 52 лица. Нарушений сроков не было допущено. Одно лицо не предоставило сведений, так как был назначен на должность в 2019 году, и такие сведения предоставил в качестве кандидата на данную должность. Из 117 государственных служащих в категории «руководитель» сведения представили 109, четыре служащих были назначены в 2019 году, поэтому такие сведения не представляют, еще четыре вакансии были свободны на период проведения декларационной кампании», - сообщила Елена Горохова.

Управление проанализировало все сведения, представленные госслужащими и руководителями, к которым относятся министры, заместители министров, руководители иных республиканских ведомств, и установило, что три лица допустили нарушение при представлении сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В их отношении на основании распоряжений Главы РС (Я) были проведены проверки в части достоверности и полноты представленных сведений. По итогам проверок лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, объявлены одно неполное служебное соответствие, один выговор и одно замечание.

Что касается лиц, замещающих муниципальные должности, то в настоящее время их в республике насчитывается 5 002 человека, из них 36 глав муниципальных образований, 405 - глав муниципальных поселений, 19 председателей местных контрольно счетных органов, 4 542 депутата и представители районных, поселенческих и наслежных Советов депутатов.

«В прошлом году у нас была большая проблема, связанная с представлением сведений именно со стороны депутатов. К установленному сроку не были представлены сведения свыше 200 лиц, замещающих муниципальные должности и являющихся депутатами на не постоянной основе. В этом году таких лиц у нас гораздо меньше, всего 51, которые не по объективным причинам не представили сведений. Информацию о не представлении сведений мы направили в прокуратуру, потому что Управление не имеет полномочий принимать меры в отношении депутатов, которые не представили  декларационные сведения. Благодаря мерам прокурорского реагирования в настоящее время 10 депутатов освобождены от должности в связи с утратой доверия. В прошлом году таких депутатов было 16», - отмечает Елена Горохова.

Она также сообщила, что из года в год повышается ответственность лиц, замещающих государственные и муниципальные должности на постоянной основе. Если в прошлом году один глава муниципального поселения отказался представлять сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, то в этом году таких нарушений не было допущено, а глава поселения, который отказался представлять декларацию был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

По итогам проведенного анализа, представленных сведений лицами, замещающими муниципальные должности, Управлением инициировано проведение пяти проверок. Одна проверка в настоящий момент завершена, четыре проверки будут завершены к началу декабря 2019 года. В прошлом году таких проверок было проведено 11.

Заместитель руководителя Управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений при Главе РС (Я) Елена Горохова также отметила, что в связи с внесением изменений в федеральные законы, депутаты сельских поселений, замещающие муниципальные должности на не постоянной основе, будут освобождены от ежегодного предоставления сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

«Действительно, депутаты наслежных советов при предоставлении декларационных сведений встречали большие проблемы, связанные с получением банковских сведений и доставкой  необходимых справок  в наше управление. Но в этом году они освобождены от этой обязанности, однако, это не означает, что они перестали быть нам подконтрольны. Федеральный закон установил, что теперь депутаты сельских поселений, осуществляющие обязанности на не постоянной основе, должны предоставлять сведения в течение четырех месяцев с момента избрания на должность, после этого ежегодно к 30 апреля предоставлять сведения только в случае совершения сделок, сумма которых превышает трехлетний совокупный доход депутата и его супруги. Если таких сделок они не совершали, то ежегодно к 30 апреля они обязаны предоставлять сообщения о не совершении таких сделок. В настоящее время законопроект, направленный на реализацию федеральных законов находится в Ил Тумэне. Завтра, 20 ноября, на пленарном заседании он будет рассмотрен в первом чтении», - пояснила Елена Яковлевна.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: чиновники  коррупция 


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