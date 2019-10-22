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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Волна телефонного терроризма накрыла Хабаровск
За три дня дважды по тревоге из торговых залов выводили посетителей сети «Самбери». Происходило это, как правило, в вечернее время, что создавало массу неудобств для покупателей.
Причиной являлись звонки с неизвестных номеров, предупреждавшие о заложенных взрывных устройствах. На место срочно прибывали оперативные службы, но ничего подозрительного не обнаруживали.
Атаки телефонных террористов на «Самбери» велись с начала года. Требованием звонивших являлась сумма в миллион рублей, однако собственники сети на уступки не шли.
В конце лета силовики заявили о поимке телефонного террориста, терроризировавшего «Самбери». Якобы, им являлся «сиделец» одной из колоний на северо-западе страны. После этого тревожные звонки на три месяца прекратились, а в начале этой неделе возобновись снова.
В четверг утром пришлось срочно эвакуировать детей и персонал из 35 детских садов Хабаровска. На адреса электронных этих учреждений также поступили письма с угрозами о заложенных взрывных устройствах. Пребывшие по вызову, оперативники ничего не обнаружили.
Олег КУЛЬГИН. Журнал "Дальневосточный капитал".
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