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Metro:Exodus - Владивосток в игре
В любимой сотнями тысяч геймеров компьютерной игре про последствия ядерного апокалипсиса появится Владивосток. Совсем недавно, 11 февраля украинские разработчики компании 4A Games и немецкие игровые издатели Deep Silver выпустили дополнение к игре Metro: Exodus под названием «История Сэма».
Metro: Exodus является третьей частью серии игр «Метро», сюжет которых основывается на постапокалиптических романах писателя Дмитрия Глуховского и развивает событие Metro 2033 и Metro: Last Light.
Действия игры разворачиваются на разрушенных ядерными катастрофами территориях Российской Федерации и Республики Казахстан в 2035 году. Главный герой по имени Артём исследует уничтоженные географические объекты в поисках лучшей жизни. Среди игровых локаций представлены Москва, Волга, Ямантау, Каспий, Байкал и Новосибирск.
Что касается дополнения «История Сэма», разработчики постарались отобразить главные «фишки» и самые узнаваемые места Владивостока. Геймеру представится возможность полюбоваться или ужаснуться постапакалиптическими видами Орлиной сопки, Фуникулера и разрушенного Золотого моста.
В недавно вышедшем дополнении главным протагонистом игры стал американский моряк Сэм, которому предстоит отыскать возможность вернуться на родину, но для этого ему придется изо всех сил попытаться сохранить жизнь в опасном и таящем немало зла виртуальном Владивостоке.
Полина КАШПУР.
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