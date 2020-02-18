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В Приморье начали строить новую дорогу для резидентов ТОР
Сдача альтернативной дороги осенью этого года позволит уменьшить транспортный поток в самом населенном пункте.
В настоящее время на объекте работают 20 единиц различной техники – экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, самосвалы. Ведутся буровзрывные работы, переносятся инженерные сети с последующим обустройством железнодорожного переезда.
«Объем работ большой, объект достаточно сложный, приходится взрывать скалу, делать отсыпку, переносить теплотрассу. Однако, несмотря на все эти факторы, строительство закончим в срок – не позднее 30 сентября этого года в Большом Камне появится новая дорога», – заверил главный инженер АО «СпецСУ» Иван Зайченко.
Протяженность новой двухполосной асфальтобетонной дороги составит 3,7 километра, ширина проезжей части – семь метров.
По словам Василия Большакова, директора управляющей компании ТОР «Приморье», дочерней структуры Корпорации развития Дальнего Востока, по новой дороге пойдет основой объем грузового транспорта для предприятий-резидентов территории опережающего развития ТОР «Большой Камень», включая судостроительный комплекс «Звезда».
«Это существенно снизит нагрузку на городские дороги, уменьшится их износ, улучшится экологическая обстановка, повысится безопасность жителей округа», – обозначил он.
Напомним, на разбитые грузовиками городские дороги и пыль от тяжелой техники жители Большого Камня пожаловались Губернатору Приморского края Олегу Кожемяко. Глава региона дал поручение дорожникам заняться этим вопросом.
Также в этом году начнется ремонт еще одной проблемной дороги города – по улице Пригородная. На эти цели муниципалитету направлена субсидия из бюджета Приморского края.
Евгений Ковалев, [email protected]
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