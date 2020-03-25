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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 20 Апреля, 19:55 |
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Синоптики Приморья дали свой неутешительный прогноз
20 апреля, во Владивостоке ухудшились погодные условия. По прогнозам синоптиков начавшийся дождь будет продолжаться до утра вторника, 21 апреля. Непогода может сопровождаться слабым ветром.
Как рассказали в управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.
Специалисты взяли на особый контроль низменные точки в городе, где в период сильных дождей традиционно образуется большое скопление осадков. Специалисты заблаговременно очищают эти участки от мусора и следят за работой системы в период дождей.
Обо всех нарушениях в работе городского хозяйства необходимо сообщать оперативному дежурному Единой дежурной диспечтерской службы (ЕДДС) города по тел. 2222-333.
Также о проблемах можно сообщить по телефонам районных диспетчерских ЕДДС: Ленинский - 2-223-875, Фрунзенский - 2-614-392, Советский - 2-614-281, Первореченский - 2-614-478, Первомайский - 2-614-304.
Фото из архива
Журнал "Дальневосточный капитал"
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