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Рассказы Павла Фоменко о спасении тигров и жизни в тайге собрали в одной книге

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и издательство "Эксмо" выпустили книгу "Поцелуй тигрицы"

Это истории о тигре, дикой природе, таежных странствиях, жестоких испытаниях судьбы и обычных необычных людях.

Книга «Поцелуй тигрицы» – это сборник рассказов из жизни Павла Фоменко, биолога-охотоведа, главного координатора проектов Амурского филиала WWF России по сохранению биоразнообразия. О своей работе и приключениях Павел написал сам. За работу над сохранением амурских тигров он был назван журналом Time «Героем планеты» и до сих пор остается единственным россиянином, получившим этот титул. Павел награжден Малой золотой медалью РГО и является почетным работником охраны природы. 

18 рассказов сборника — это реальные таежные истории, удивительные события, участником которых был сам Павел. Спасение тигрят, оставшихся без мамы, горькая потеря любимой собаки, расследование убийства тигра охотником, нападение хищника на человека в вольере реабилитационного центра. В этой истории Павел оказался главным героем, и она едва не стала для него последней. Из-за технической ошибки, зверь напал на него и чудом не убил. Этот контакт с тигрицей Павел назвал поцелуем, записав на больничной койке после очередной операции следующие слова: 

«В сознание я приходил легко. Боли не было. Растерзанную щеку осторожно массировали мохнатыми лапками два тигренка — Зайка и Марта. Хорошо чувствовалось тепло их шероховатых, выбитых на каменных тропинках лапок. Поодаль, ближе к окну, сидела тигрица-мать и вылизывала золотистую шерсть. Иногда она виновато поглядывала в нашу сторону. Легкий скрип половицы под ногами медсестры мгновенно развеял мой мираж, но тепло тигриных лапок на своих истерзанных щеках я помню до сих пор».

Для своих коллег Павел — надежный друг, человек сильный духом, богатый опытом, который после нападения тигрицы поборол свой страх и продолжает заниматься делом всей жизни — спасает природу и тигров.

«Книгу я написал ровно для того, чтобы зафиксировать во времени и пространстве то, что больше никогда не повторится, то, что мы теряем или уже потеряли. Книга — мой полевой дневник, а тигр — сила лесного духа, который помогает нам сохранять главное достояние России – ее природу», — отмечает Павел Фоменко.

Проиллюстрировал сборник Геннадий Кунгуров, заслуженный художник РФ. Геннадий оформил более 200 книг, среди которых были книги и об удивительной природе Дальнего Востока, но рисунки для «Поцелуя тигрицы» получились особенно проникновенными и совпадающими с настроениями автора.

"Было уже три часа ночи, когда собаки буквально взвыли от ужаса. Сергей, как был босиком и с голым торсом, схватил карабин и вылетел наружу, успев крикнуть, чтобы никто не выходил из избы. Он бросился к вольеру. «Спасти собак!» — была его первая мысль. Пять прыжков, и вдруг слева из-под омшаника с глухим рыком на него вылетает тигр. Вскидка! Бах — выстрел!"

«В рассказах автора бесконечная любовь к своей профессии охотоведа, которая являет собой исключительно русский тип мировоззрения хозяина и ответчика за природу, и конечно же, святое отношение к тайге», — отмечает Михаил Тарковский, член Союза писателей России, лауреат Патриаршей премии 2019 г.

Книга издана при участии WWF. Финансовую поддержку проекту оказали сторонники фонда и Александр Васильевич Лебедев, большой друг Павла. 

«Поцелуй тигрицы» можно купить в книжных магазинах, на интернет-площадках. Книгу с автографом Павла можно найти только на витрине добрых подарков на сайте WWF России. Пожертвования, собранные благодаря книге, будут направлены на природоохранные проекты фонда.

 

Журнал "Дальневосточный капитал"

 

Теги: wwf России  тайга  книга  амурский тигр  издание 


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