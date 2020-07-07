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20 Июля 2020, 16:09 | Регион сегодня
В Приморье возобновляется вертолетный рейс в села Тернейского района
С 22 июля по 30 сентября в Приморье возобновляется внутрикраевой рейс по маршруту Терней – Амгу – Единка – Самарга – Агзу – Амгу – Терней. Полеты осуществляются на вертолете Ми-8.
Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, пассажирские перевозки на данном направлении будут осуществляться шесть дней в неделю вертолетом ООО «Дальнереченск Авиа».
«Вопрос организации на летний период дополнительного рейса вертолетом Ми-8 между населенными пунктами Тернейского района специалисты проработали по поручению Губернатора Олега Кожемяко», – уточнили в ведомстве.
В министерстве отметили, что этот маршрут станет 15-м внутрикраевым авиарейсом, пять из которых выполняются в Тернейском районе.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Журнал "Дальневосточный капитал".
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