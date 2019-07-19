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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Августа 2019, 15:58 | Регион сегодня |
Во Владивостоке на "Улице Дальнего Востока" возводят "Амурские столбы"
На набережной бухты Аякс на острове Русский идет строительство павильона Хабаровского края
Выставочная экспозиция региона на «Улице Дальнего Востока» будет разделена на четыре тематические зоны, где участникам V Восточного экономического форума представят продукцию краевых предприятий, а также инвестиционные проекты по отраслям. Павильон будет декорирован под уникальный памятник природы Хабаровского края «Амурские столбы».
В экспозиции предусмотрена зона «Туризм», которая будет оформлена в виде точной копии высокогорного озера Медвежье, одной из ключевых природных достопримечательностей региона. Гостям презентуют различные туристические маршруты – событийные, гастрономические, индустриальные, этнографические.
Зона «Судостроение» будет выполнена в виде миниатюрной модели завода с искусственной рекой и плывущими по ней кораблями. Гостям продемонстрируют проекты Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. В частности, будут представлены демонстрационные модели судов промышленного, гражданского и военного назначения.
На площадке «Промышленный потенциал» будет представлена продукция краевых предприятий по шести направлениям: самолетостроение, судостроение, фармацевтика, машиностроение, IT-отрасль и металлургия.
В зоне «Инвестиционный климат» посетителям расскажут о действующих на территории края преференциальных режимах для бизнеса: территориях опережающего социально-экономического развития, режиме «Свободный порт», который распространен на Ванинский и Советско-Гаванский районы. Кроме того, потенциальные инвесторы смогут ознакомиться с предложениями в сфере сельского хозяйства по созданию птицекомплекса по производству и переработке мяса индейки, а также по созданию оптово-распределительного агропромышленного парка.
Выставка «Улица Дальнего Востока пройдет 3–8 сентября в рамках V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс. С 3 по 6 сентября выставка будет открыта для гостей и участников ВЭФ, 7 сентября запланирован социальный день для многодетных семей, пенсионеров, ветеранов и представителей молодежных организаций, 8 сентября выставка будет открыта для всех желающих.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2019 года пройдет 4–6 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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Региональный журнал для деловых кругов "Дальневосточный капитал" - информационный партнер V Восточного экономического форума.
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