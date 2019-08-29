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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Сентября, 11:52 |
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Первое полное собрание сочинений Арсеньева выпустят в Приморье
Книги станут подарочными изданиями к 150-летнему юбилею русского путешественника и пополнят фонды библиотек во всех уголках Приморья. С инициативой популяризации истории родного края с помощью трудов исследователя Дальнего Востока выступил губернатор Олег Кожемяко.
Вопросы подготовки к знаменательной дате обсудили в среду, 18 сентября, в историческом месте – в Доме путешественника Владимира Арсеньева, который является единственным сохранившимся в России зданием, где жил и творил выдающийся русский и советский писатель, ученый, исследователь.
Олег Кожемяко осмотрел представленную в мемориальном доме-музее экспозицию, рассказывающую о жизни Арсеньева. Он отметил, что имя этого человека неразрывно связано с историей Приморья, поэтому важно сохранить память о его заслугах в освоении российского Дальнего Востока.
«Мы планируем с этого года с нашим местным издательством подготовить к 150-летию исследователя учебники для уроков краеведения, в следующем году – выпустить их, в 2021 году – запустить соответствующий программный продукт, чтобы дети знали больше о крае и заслугах его исследователя», – подчеркнул Губернатор.
Вместе с представителями издательства глава региона также обсудил возможность издания первого полного собрания сочинений Арсеньева. Планируется, что оно будет состоять из шести томов с различным содержанием: рассказы, путевые заметки, письма и другие его труды.
Предполагается, что четыре тома читатели смогут увидеть уже в следующем году. Более половины из тиража пополнят фонды муниципальных библиотек региона, часть станет подарочными книгами к юбилею автора. Остальные экземпляры смогут приобрести все желающие в книжных магазинах Приморья.
Кроме того, Олег Кожемяко поручил проработать вопрос по изданию книги для детей с рассказами Владимира Арсеньева.
Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)
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