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Пятница| 20 Сентября, 11:52 |
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Во Владивостоке открывается персональная выставка Сергея Черкасова
Творчество Сергея Черкасова широко известно далеко за пределами Дальнего Востока. Художник, получивший в своё время признание как мастер книжной иллюстрации, особо полюбился зрителю как автор работ, посвящённых Владивостоку, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Открытие персональной выставки Сергея Черкасова пройдёт в «Новой галерее» 20 сентября в 16 часов по адресу: улица Семеновская, 9в.
Сергей Черкасов родился в 1948 году, в городе Артеме, Приморского края. В 1967 году он окончил Владивостокское художественное училище, в 1976 – Дальневосточный институт искусств. В 1987 году Сергей Черкасов стал членом Союза художников СССР. В 1999 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России», а в 2012-м – звание «Почетный гражданин города Владивостока».
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